Мировая экономика потеряла $9 трлн из-за хакеров

Ущерб мировой экономике от хакерских атак в 2021 году составил $9 триллионов, что подрывает инвестиционную деятельность, заявил спецпредставитель президента России по вопросам международного сотрудничества в области информационной безопасности, директор департамента МИД РФ Андрей Крутских, передает РИА Новости.

"Банкиры отмечают, что чисто хакерские потери исчисляются миллиардами долларов... Статистика ООН говорит, что в этом году ущерб, нанесенный мировой экономике только от чисто бытовых киберопераций - 9 триллионов долларов. И это будет удваиваться. В этой обстановке ни о какой нормальной инвестиционной деятельности просто очень сложно задумываться, и тогда наступает тотальная стагнация", - отметил Крутских.

По его словам, если кто-то проявляет агрессию в киберпространстве, доказать факт нападения и, соответственно, отвечать становится очень сложно в силу специфики кибервойны. Как пример, Крутских назвал кибератаку на АЭС в Натанзе, которая стоила Ирану миллиардных убытков.