Ильхам Алиев подписал указ в связи с семьями шехидов и инвалидами войны

Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал указ об улучшении социально-бытовых условий лиц, получивших статус семьи шехидов, и лиц, имеющих инвалидность в связи с войной, сообщает АзерТАдж.

Согласно указу, приватизация квартир в многоквартирных зданиях, построенных по заказу Государственного комитета по делам беженцев и вынужденных переселенцев в поселке Рамана Сабунчинского района, поселке Умид Гарадагского района, поселке Ходжасан Бинагадинского района, Апшеронском, Ленкоранском и Самухском районах, а также в относящихся к Государственному жилищному фонду многоквартирных зданиях, строящихся в поселке Кюрдаханы Сабунчинского района города Баку и Апшеронском районе, согласно статье 146.4 Жилищного кодекса Азербайджанской Республики будет осуществляться Министерством труда и социальной защиты населения путем продажи этих квартир.

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