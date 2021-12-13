Директору «Ени Клиника» зачитали приговор

Как сообщает haqqin.az, в ходе заседания в Бакинском суде по тяжким преступлениям под председательством судьи Афгана Гаджиева с последним словом выступила обвиняемая Вюсаля Алиева. Сказав, что у нее двое несовершеннолетних детей и что в настоящее время она беременна, В.Алиева попросила суд назначить ей условное наказание: «Авез Гусейнов и Галиб Наджафов обещали, что за каждого пациента мне будут платить проценты. И я согласилась из-за финансовых трудностей. Я частично признаю себя виновной. Еще раз прошу прощения у суда за содеянное».

Затем был зачитан приговор, согласно которому П.Аббасов осужден на 8 лет 6 месяцев лишения свободы.

Другие обвиняемые по уголовному делу - Галиб Наджафов, работавший врачом-радиологом в клинике «Бута», Аваз Гусейнов, ветеринар Института пищевой безопасности, и Самир Мирзоев приговорены к 8 годам лишения свободы каждый. Обвиняемая же В.Алиева получила условное наказание с испытательным сроком в 2 года.

В приговоре также отмечается, что В.Алиева не сможет занимать должности в государственных органах в течение двух лет, другие обвиняемые - в течение трех лет.

Напомним, в ходе следственно-оперативных мероприятий, проведенных Генеральной прокуратурой, стало известно, что П.Аббасов при посредничестве Г.Наджафова, В.Алиевой, А.Гусейнова и С.Мирзоева получил от разных лиц, инфицированных COVID-19, денежные средства в размере 3000-4500 манатов от каждого за госпитализацию их в возглавляемое тогда подсудимыми медицинское учреждение для обеспечения стационарного лечения. На основании собранных материалов П.Аббасову и другим были предъявлены обвинения по статьям 311.3.2 (повторное получение взятки) и 32.5, 311.3.2 (содействие повторному получению взятки) Уголовного кодекса.