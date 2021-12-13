Китайские войска у границ Индии: Пентагон обеспокоен
Министерство обороны США обеспокоено дальнейшим наращиванием военной мощи Китая близ демаркационной линии в районе Гималаев, которая отделяет ее от Индии, сообщает издание Foreign Policy со ссылкой на высокопоставленное должностное лицо в ведомстве.
По словам источника, в ноябре нынешнего года Пекин разместил в этом районе стратегические бомбардировщики.
«За последние пару месяцев индийские чиновники отметили, что Китай сохраняет значительное количество войск на своей стороне границы и проводит больше учений, из-за чего возникли опасения, что Пекин снова сможет действовать», - сказал высокопоставленный чиновник минобороны США.
Однако, как отмечает журнал, на данный момент непонятно, собирается ли госдепартамент США или Пентагон направить больше вооружений и оборудования в Индию. Согласно источнику издания, Вашингтон взаимодействует на всех уровнях с Нью-Дели.
Индия и Китай с середины прошлого века ведут спор о принадлежности приграничного района на севере Кашмира, а также территории площадью в почти 60 тыс. квадратных километров на границе северо-восточного штата Аруначал-Прадеш. Линия фактического контроля (границы) между странами, протяженность которой достигает 3 488 км, проходит в том числе в регионе Ладакх. Осенью 1962 года этот спор привел к крупномасштабной пограничной войне между Индией и КНР.