Китайские войска у границ Индии: Пентагон обеспокоен

Министерство обороны США обеспокоено дальнейшим наращиванием военной мощи Китая близ демаркационной линии в районе Гималаев, которая отделяет ее от Индии, сообщает издание Foreign Policy со ссылкой на высокопоставленное должностное лицо в ведомстве.

По словам источника, в ноябре нынешнего года Пекин разместил в этом районе стратегические бомбардировщики.

«За последние пару месяцев индийские чиновники отметили, что Китай сохраняет значительное количество войск на своей стороне границы и проводит больше учений, из-за чего возникли опасения, что Пекин снова сможет действовать», - сказал высокопоставленный чиновник минобороны США.