Аббасов и Абдурахманов управляли автомобилем под воздействием наркотиков

Сотрудники отдела Государственной дорожной полиции Хачмазского отдела полиции в ходе рейда задержали лиц, управлявших автомобилями под воздействием наркотических средств. Об этом сообщили в губинской региональной группе пресс-службы МВД.

Было установлено, что водители автомобилей Daewoo - житель города Сумгаита Яшар Аббасов и ГАЗ-33021 - местный житель Рашад Абдурахманов приняли перед поездкой наркотики. При этом у обоих отсутствовали водительские удостоверения.

В отношении нарушителей были составлены протоколы. Решением Хачмазского районного суда они были арестованы в административном порядке.