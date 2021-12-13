Иран поставил МАГАТЭ условие

Власти Ирана передадут информацию с видеокамер на объекте по сбору центрифуг в Кередже Международному агентству по атомной энергии (МАГАТЭ) после того, как в отношении Тегерана будут отменены санкции США по ядерной сделке. Об этом, как передает ТАСС, сообщил официальный представитель Организации по атомной энергии Ирана Бехруз Камальванди.

"Мы достигли договоренности, что МАГАТЭ пойдет на необходимое сотрудничество, чтобы камеры на объекте в Кередже были тщательно изучены с технической и правовой сторон, а также с точки зрения безопасности", - сказал Камальванди.

Он отметил, что это необходимо, чтобы убедиться в том, что камеры не будут использованы организаторами диверсий: "Как только все санкции будут сняты, мы сможем передать информацию с камер в распоряжение МАГАТЭ".

Напомним, что с февраля текущего года Тегеран прекратил передавать МАГАТЭ информацию с камер наблюдения на ядерных объектах в рамках нового иранского закона, который приостановил действие дополнительного протокола к соглашению о гарантиях с агентством.