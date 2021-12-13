Каро Пайлан: Нормализация армяно-турецких отношений будет происходить быстрее, чем ожидалось
Турецкий депутат армянского происхождения Каро Пайлан положительно отозвался о назначении спецпредставителей, сообщает турецкий сайт T24.
Каро Пайлан заявил, что как депутат готов взять на себя ответственность за нормализацию армяно-турецких отношений.
«Это окно возможностей для мира, ответственность за которое должны взять на себя политики Армении, Турции и Азербайджана. Нормализация армяно-турецких отношений будет происходить быстрее, чем ожидалось. Нам просто нужна политическая воля», - заявил депутат.