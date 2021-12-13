Депутат попал в скандал за сравнение вакцинации с Холокостом

В Нидерландах лидер правой партии «Форум за демократию» Тьерри Боде оказался в суде за посты в Twitter, связанные с кампанией по вакцинации населения от COVID-19, пишет BBC.

Согласно информации, Боде сравнил вакцинацию с Холокостом, разместив фотографии из концентрационных лагерей нацистов, в которых уничтожали евреев, и отметив, что история повторяется и невакцинированные теперь могут стать «новыми евреями», а «необразованные изгои — новыми нацистами». Так он отреагировал на введение в Нидерландах карантина для непривитых граждан.

Подобные сравнения политика не оценили в еврейских организациях королевства, и они же подали в суд на него, обвинив в умалении значения Холокоста. По решению суда Боде обязали в течении 48 часов удалить эти сообщения из социальной сети, иначе он должен будет выплачивать по €25 тысяч ежедневно пока не ликвидирует соответствующие посты в своем микроблоге. Депутату также запретили публиковать любые изображения, связанные с Холокостом, в привязке к обсуждению карантинных мер.