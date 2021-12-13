ВМС США спасли тонущих контрабандистов из Ирана

В четверг, 16 декабря, ВМС США сообщили о спасении пятерых иранцев в Оманском заливе, подозреваемых в контрабанде наркотиками, после того, как они подожгли тайник на борту парусного судна, передает Associated Press.

Военно-морские силы Соединенных Штатов опубликовали видеокадры, на которых можно видеть операцию по спасению контрабандистов.

Сообщается, что матросы патрульного корабля USS Sirocco приплыли на место инцидента и спасли людей, однако один человек все еще считается без вести пропавшим. Моряки сообщили, что извлекли из горящего судна 1745 кг. гашиша, 500 кг. метамфетамина и 30 кг. героина.

Командующий ВМС США на Ближнем Востоке Тимоти Хокинс заявил, что изъятые наркотики являются лишь половиной груза, так как остальная часть сгорела и утонула.