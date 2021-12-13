Зеленский против войны с Россией

Президент Украины Владимир Зеленский на совместном брифинге с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом заявил, что не хотел бы военного противостояния с Россией из-за вероятности большого числа жертв и рассчитывает на дипломатический формат переговоров, передает ТАСС.

"Мы все-таки верим, верим именно в дипломатический формат переговоров с Россией", - сказал Зеленский.

Он также сообщил, что очень детально обсудил в рамках саммита Восточного партнерства в Брюсселе возможную военную эскалацию между Украиной и Россией.

"То, что я слышу, что большинство стран Евросоюза или Восточного партнерства поддерживают именно позицию Украины, все понимают, что цена будет очень высокой, но никто не понимает объем жертв и потерей жизни, никто этого не хочет. Украина точно этого не хочет", - отметил глава государства.