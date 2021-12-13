В Баку арестован водитель, который управлял автобусом под воздействием наркотиков. Об этом сообщили в Главном управлении Государственной дорожной полиции Азербайджана.

13 декабря сотрудники полка ГДП рядом с Гарадагским постом остановили маршрутный автобус марки Mercedes-Benz с государственным регистрационным знаком 90-FL-403. После проведения медицинского обследования было установлено, что водитель Идаятов Ильхам перевозил пассажиров в состоянии наркотического опьянения.

Собранные материалы были направлены в Гарадагский районный суд. По решению суда Идаятов был признан виновным по статье 333.4 Кодекса об административных проступках и приговорен к 20 суткам административного ареста с лишением права управления автомобилем на 2 года.