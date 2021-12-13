Уже несколько месяцев по поручению генерального директора ПО «Азеригаз» Руслана Алиева объединением по всей стране организуются регулярные встречи с лицами, занимающимися предпринимательской деятельностью. На этот раз с целью оказания помощи в решении проблем владельцев теплиц в Сальянском районе руководство объединения в очередной раз провело встречу с предпринимателями.

Воспользовавшись акцией «Открытый микрофон», предприниматели попросили предоставить им льготы по долгам, образовавшимся в связи с потреблением природного газа в течение прошлого года. Владельцы теплиц заявили, что погасят часть образовавшейся задолженности, и попросили восстановить подачу газа в теплицы, а для погашения оставшейся задолженности предоставить им отсрочку на несколько месяцев.