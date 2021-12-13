«Азеригаз» всегда уделяет особое внимание предпринимателям ФОТО
Уже несколько месяцев по поручению генерального директора ПО «Азеригаз» Руслана Алиева объединением по всей стране организуются регулярные встречи с лицами, занимающимися предпринимательской деятельностью. На этот раз с целью оказания помощи в решении проблем владельцев теплиц в Сальянском районе руководство объединения в очередной раз провело встречу с предпринимателями.
Воспользовавшись акцией «Открытый микрофон», предприниматели попросили предоставить им льготы по долгам, образовавшимся в связи с потреблением природного газа в течение прошлого года. Владельцы теплиц заявили, что погасят часть образовавшейся задолженности, и попросили восстановить подачу газа в теплицы, а для погашения оставшейся задолженности предоставить им отсрочку на несколько месяцев.
Руководящие чиновники объединения отметили, что все поступившие обращения будут представлены генеральному директору ПО, а руководитель объединения всегда уделяет предпринимателям особое внимание. «Мобильная приемная» принимала не только предпринимателей, но и других граждан. Житель села Шорсулу Сальянского района, участник первой карабахской войны Рафик Бадалов сообщил, что на территории, где он проживает, нет газовой линии. Ветеран попросил передать обращение генеральному директору объединения Руслану Алиеву. Для рассмотрения обращения инвалида карабахской войны Сальянскому региональному управлению эксплуатации газа было дано соответствующее поручение.
Во встрече наряду с руководством ПО «Азеригаз» приняли участие представители Исполнительной власти Сальянского района, Агентства по развитию малого и среднего бизнеса.
Отметим, что организованная сегодня акция является 34-й по счету и 13-й встречей с предпринимателями.