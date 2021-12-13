Как отметила руководитель проекта Эльнара Ализаде , основная цель конкурса - выявить и поддержать инновационные идеи студентов, повысить их интерес к ИКТ и цифровому образованию, изучить инновационные решения существующих проблем в образовании, а также улучшить процесс образование с помощью цифровых технологий: «Для участия в конкурсе зарегистрировались 244 команды и более 700 студентов из всех высших учебных заведений страны. В конкурсе, который проходил в два этапа, студенты сначала исследовали определенную тему, а затем представили проектные предложения в видеоформате. Жюри отобрало 10 лучших команд, которые вышли в финал».

В финале они должны были презентовать свой бизнес-план в очном формате. Каждому финалисту давалось на презентацию 5 минут.

По результатам финального этапа были определены 3 команды-победителя. 3-е место заняла команда Find Your İnstructor, представляющая Университет ADA. Студенты, разработавшие проект, получили 6-месячную подписку в Центр технологий и инкубации.

Команда Planophore, представляющая Французско-Азербайджанский университет (UFAZ), заняла второе место, представив проект онлайн-платформы, где студенты могут проверить свои знания. На разработку и реализацию идеи команде будет оказана финансовая поддержка со стороны Министерства образования в размере до 7 тысяч манатов.

Первое место заняла команда AzPlagio, представляющая Бакинскую высшую школу нефти. Студенты представили проект «Создание платформы обнаружения плагиата на азербайджанском языке». Команда-победитель получит финансовую поддержку от Министерства образования в размере до 10 тысяч манатов на разработку и реализацию своей идеи.

Подводя итоги, отметим, что подобные конкурсы помогают его участникам - начинающим предпринимателям в области цифрового образования заявить о себе и выйти на перспективный EdTech рынок. Как ни парадоксально, пандемия сыграла на руку рынку EdTech - вынужденный переход образования в онлайн дал данному рынку мощный толчок для роста и открыл новые возможности. Согласно исследованию HolonIQ, в 2020 году в EdTech-компании было вложено $16.1 млрд инвестиций, что в 2 раза больше, чем в 2018 году.