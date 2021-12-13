Покушение на Расима Акперова: расследование завершено

Завершено расследование по факту покушения на жизнь легендарного бывшего командира батальона Расима Акперова, удостоенного звания Национального героя Азербайджана в 1992 году за подвиги в первой карабахской войне. Материалы следствия по делу арестованного Халига Мамедова направлены в Гянджинский суд по тяжким преступлениям для рассмотрения. Предварительное заседание суда назначено на 28 декабря. Об этом сообщает корреспондент haqqin.az.

Отметим, что инцидент произошел 7 сентября 2021 года в Геранбое. Получивший тяжелые ножевые ранения 65-летний Р.Акперов был доставлен в больницу, где ему спасли жизнь.

В качестве подозреваемого был задержан, а затем и арестован Халиг Мамедов. Ему предъявлено обвинение по статье 29.120.2.2 (покушение на убийство с целью хулиганства) УК АР.

По предварительным данным, Х.Мамедов употреблял наркотические вещества. В одном из кафе Геранбоя он подошел к Акперову и попросил у него в долг определенную сумму денег. Услышав отрицательный ответ, он нанес ему несколько ударов ножом.