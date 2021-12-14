В частности, после 2049 года в ЕС уже не планируются долгосрочные контракты на поставку углеводородов. На первый взгляд такое решение вполне логично, так как связано с намерением стран объединения перейти на «зеленую» энергетику как раз к этому сроку. И не нужны будут Европе тогда ни нефть, ни газ. Но не совсем уместным кажется такое решение на фоне страшного дефицита газа не только в Европе, но и во всем мире. Цены на газ многократно возросли, сегодня европейцев больше всего пугает холодная зима. И это не все – такой шаг подразумевает радикальную перестройку всего газового рынка. Причем в первую очередь это противоречит позиции России. Хотя и других поставщиков газа, в том числе и Азербайджан, не могут радовать такие перспективы.

Сообщение агентства Bloomberg всполошило и без того напряженный газовый рынок Европы. А суть его сводится к тому, что Евросоюз намерен установить четкие сроки для расторжения договоренностей на импорт природного газа. И авторы материала связывают это с переходом Брюсселя на зеленую энергетику.

Вместе с тем сообщается, что Еврокомиссия предложит меры по повышению безопасности прокачки с учетом возникшего в этом году дефицита сырья, вызвавшего его рекордное подорожание. Усилившаяся напряженность в отношениях между Россией и Украиной грозит дальнейшим сокращением поставок, увеличивая риск того, что энергетический кризис сохранится и в следующем отопительном сезоне. В связи с этим Еврокомиссия хочет прибегнуть к созданию стратегического подхода к хранению газа, включая обеспечение высокого уровня заполнения резервов в начале отопительного сезона. И, как сообщает Bloomberg, главы правительств стран ЕС должны обсудить запланированные меры, сегодня, 16 декабря.

Буквально через день ЕС предстоит принять важное решение по газу, а эксперты уже высказывают свои сомнения по поводу его эффективности. В частности, многие отмечают, что полностью отказаться от долгосрочных контрактов будет крайне сложно. И объяснения приводятся самые простые. Так, страны Евросоюза не все имеют равные возможности. Здесь, скажем, наряду с богатыми странами есть и бедные, которым выгоднее заключать долгосрочные контракты. Не все страны здесь имеют также хранилища, а в других их мало, и они не могут обеспечить потребности данных стран. Как же им быть в случае отказа от долгосрочных сделок. Кроме того, некоторые страны привыкли иметь долгосрочные надежные контракты, и это их вполне устраивает. К их числу можно отнести, скажем, Венгрию или Австрию. И будут ли они отказываться от контрактов, которые их устраивают... Ведь беспечность европолитиков во многом и подвела европейцев к нынешнему кризису.

Тут уместно напомнить, что совсем недавно подобный контракт заключила Молдова. Хотя она и не входит в ЕС, но это яркий пример того, как страны могут быть заинтересованы именно в долгосрочных контрактах на поставку газа. А ведь несколько лет по указке из Брюсселя Молдова пыталась уйти от долгосрочных контрактов и чуть ли не совсем решила отказаться от российского газа. Но газовый дефицит так оголил все ее проблемы с энергобезопасностью, что Кишинев, позабыв о политической неприязни к Москве, побежал заключать долгосрочный контракт с «Газпромом».

Но еврочиновникам и лидерам ведущих стран Европы, видимо, не до бедных стран. В погоне за "чистым воздухом", что позволило бы им одновременно избавиться и от зависимости от неприятной им России, они ударились в новые климатические игры, а темпы осуществляемого ими энергоперехода и декарбонизации и вовсе вызывают большие сомнения. Так, накануне новый канцлер Германии Олаф Шольц после переговоров с премьер-министром Польши Матеушем Моравецким в Варшаве заявил, что в будущем в Германии для многих процессов, для которых сейчас используется газ, нефть и уголь, будут использоваться альтернативные источники или водород.