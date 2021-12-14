В Турции повысят минимальную зарплату в полтора раза

«Минимальный уровень зарплаты в стране на предстоящий год превышает действующий показатель на 50 процентов. Мы стремимся к поддержке работников и работодателей, которые формируют основу экономики страны», - подчеркнул Эрдоган.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган обнародовал в четверг, 16 декабря, новый минимальный размер оплаты труда в стране на 2022 год, сообщает "Анадолу".

Глава государства отметил, что правительство Турции в период пандемии проводило курс на поддержку населения и экономики. Необходимые шаги будут продолжены, заверил турецкий лидер.

«C 1 января 2022 года в Турции отменяется подоходный налог и сборы с минимальной зарплаты. Данный шаг направлен на защиту работодателей. На фоне исторического повышения минимальной зарплаты в Турции мы также снижаем на 450 лир нагрузку на работодателей», - добавил он.

Президент Эрдоган сообщил, что в ближайшие дни будут приняты решения, которые внесут вклад в обеспечение стабильности и экономический рост Турции.

Решение напрямую затрагивает около 7 миллионов служащих в Турции, а опосредованно - все население страны.

Новая планка минимальной зарплаты в Турции определена по итогам переговоров Министерства труда и социальной защиты с профсоюзами страны.

Минимальная ставка оплаты труда в Турции в 2021 году была определена на уровне 3 577,5 лиры - брутто (без вычета налогов) для бессемейного сотрудника и 2 825,9 лиры - нетто (с вычетом налога).