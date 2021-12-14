Елизавета II отменила предрождественский семейный обед из-за «омикрона‎»

Британская Королева Елизавета II отменила традиционный предрождественский семейный обед в качестве меры предосторожности из-за резкого роста числа случаев заболевания "омикроном" в Великобритании.

Как сообщает BBC News, мероприятие должно было состояться в начале следующей недели в Виндзорском замке. В прошлом году оно также было отменено из-за COVID-19.

Традиционно королева устраивает обед для родных, перед тем как отбыть в Сандрингем, где она обычно проводит рождественские праздники. На такие мероприятия приезжают, как правило, не только дети, внуки и правнуки Елизаветы II, но и дальние родственники.

Это Рождество - первое, которое королева Елизавета II проведет без своего супруга принца Филиппа, который ушел из жизни в апреле этого года в возрасте 99 лет. Они прожили в браке 73 года.