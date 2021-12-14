Эльшад Насиров сказал… Мурад Гейдаров сказал… Неопределенность настораживает наш комментарий
Еще в начале года вице-президент Госнефтекомпании Азербайджана (SOCAR) Эльшад Насиров заявил, что компания уже готовится к новой фазе энергообеспечения Европы. Отметив, что водородные технологии уже обсуждаются с BP, а также с немецкими и японскими компаниями, вице-президент призвал ускорить темпы перехода на этот прогрессивный вид топлива. И не исключил возможность транспортировки выработанного водорода по действующему Южному газовому коридору (ЮГК).
С тех пор много было публикаций на эту тему, и казалось, что в этом направлении идет упорная работа. Но последнее заявление члена Совета директоров консорциума «Трансадриатический газопровод» (TAP) Мурада Гейдарова, которое приводит Report, заставило усомниться в этом. Он отметил, что работы, связанные с вопросами транспортировки водорода по TAP продолжаются - проводятся предварительные исследования. Но в этом вопросе существует большая неопределенность. В частности, со ссылкой на другие источники он выразил сомнение по поводу публикаций в СМИ о возможности транспортировать по трубопроводу 20% смеси водорода без дополнительных инвестиций. Мол, TAP, как и другие учредители трубопровода, отдельно занимается исследованием этого вопроса и результаты предварительного исследования станут известны к концу года.
Честно говоря, из этого заявления не ясно, о каком трубопроводе идет речь – только о ТАР или о всем маршруте ЮГК. Ведь до сих пор официальные лица SOCAR ясно давали понять, что водород будет производиться из азербайджанского газа и в Азербайджане. Кроме того, Европа настаивает на «зеленом» водороде, исключающем применение углеводородного топлива. Но альтернативных источников энергии в стране мало, их мощностей для таких крупных установок недостаточно. А традиционными методами водород у нас уже давно производится. Да и до конца года остались считанные дни.
И на этом фоне тот же Report отмечает, что газовые, нефтяные и строительные компании Греции объединили усилия с исследовательскими институтами и иностранными партнерами для развития проекта White Dragon. Отмечается, что проект установки для получения экологически чистого водорода обойдется в 8 млрд евро. Коалиция, в которую входит и ТАР, уже подала заявку на получение статуса проекта, представляющего общеевропейский интерес (IPCEI), в рамках программы проекта Hydrogen Europe. Проект предусматривает производство водорода путем гидролиза из солнечной энергии путем установки фотоэлектрических панелей мощностью 1,5 ГВт. Проект White Dragon основан на технологии «зеленого» водорода. Топливо получается из воды с использованием электроэнергии, получаемой из возобновляемых источников. И этот водород предполагается прокачивать по газопроводам, в том числе и по TAP.
Отсюда напрашивается вывод, что Гейдаров, видимо, представляющий в ТАР интересы Азербайджана, говорит именно о греческом водороде. И этот водород должен оказаться более приемлемым для европейцев, причин чему несколько. Так, греческий водород по проекту отвечает жестким европейским требованиям. К тому же немаловажную роль играют и транспортные расходы – Греция уже Европа, а от Азербайджана туда не одна тысяча километров. И это только те причины, которые, как говорится, лежат на поверхности. И, по всей вероятности, Европа скорее всего получит не голубой (выработанный из газа) азербайджанский водород, а «зеленый» - греческий.
Тем временем Еврокомиссия создает условия для «зеленого» перехода в газовой отрасли, здесь можно использовать только «чистые» газы. Основным этапом перехода является создание конкурентного рынка водорода с инфраструктурой. ЕК стремится к тому, чтобы Европа первой в мире установила рыночные правила для этого важного источника энергии, заявила еврокомиссар по вопросам энергетики Кадри Симсон. Новые законопроекты помогут создать необходимый инвестклимат и определить условия для развития водородной инфраструктуры, в том числе, через торговлю с третьими странами. А также помогут гарантировать облегченную смену энергопоставщика, как это уже принято на рынке электроэнергии. Потребители смогут сравнивать цены и выбирать низкоуглеродные газы вместо других видов топлива.
А капризы потребителей меняются быстро. Идея смешения водорода с метаном и последующая транспортировка по газопроводам в той же Европе уже вышла из моды. При транспортировке 20-процентной метано - водородной смеси (именно такой состав больше всего обсуждается) наблюдается наводораживание металла, но не снижаются выбросы. И в целом такая транспортировка экономически нецелесообразна. А эксперты «Газпром водород» считают, что наиболее оптимальным решением водородных проектов является все-таки транспортировка природного газа по трубе и уже производство водорода ближе к крупному потребителю. Эта схема наименее затратна, и обеспечивает непосредственно производство водорода энергией на месте уже и за счет возобновляемых источников энергии (ВИЭ).
SOCAR – известный в мире бренд, к работе компании, в том числе и в сфере инноваций, трудно придраться. Но последние сообщения заставляют все же призадуматься: а не отказалась ли компания от своей первоначальной идеи? Ведь не могут же по одному газопроводу (ТАР) прокачивать свой водород и Азербайджан, и Греция. Даже если это возможно с технической точки зрения, то потребуется согласование многочисленных документов. И пока SOCAR все это будет наверстывать, «зеленый» греческий водород крепко утвердится на европейском рынке.