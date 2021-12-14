Еще в начале года вице-президент Госнефтекомпании Азербайджана (SOCAR) Эльшад Насиров заявил, что компания уже готовится к новой фазе энергообеспечения Европы. Отметив, что водородные технологии уже обсуждаются с BP, а также с немецкими и японскими компаниями, вице-президент призвал ускорить темпы перехода на этот прогрессивный вид топлива. И не исключил возможность транспортировки выработанного водорода по действующему Южному газовому коридору (ЮГК).

С тех пор много было публикаций на эту тему, и казалось, что в этом направлении идет упорная работа. Но последнее заявление члена Совета директоров консорциума «Трансадриатический газопровод» (TAP) Мурада Гейдарова, которое приводит Report, заставило усомниться в этом. Он отметил, что работы, связанные с вопросами транспортировки водорода по TAP продолжаются - проводятся предварительные исследования. Но в этом вопросе существует большая неопределенность. В частности, со ссылкой на другие источники он выразил сомнение по поводу публикаций в СМИ о возможности транспортировать по трубопроводу 20% смеси водорода без дополнительных инвестиций. Мол, TAP, как и другие учредители трубопровода, отдельно занимается исследованием этого вопроса и результаты предварительного исследования станут известны к концу года.

Честно говоря, из этого заявления не ясно, о каком трубопроводе идет речь – только о ТАР или о всем маршруте ЮГК. Ведь до сих пор официальные лица SOCAR ясно давали понять, что водород будет производиться из азербайджанского газа и в Азербайджане. Кроме того, Европа настаивает на «зеленом» водороде, исключающем применение углеводородного топлива. Но альтернативных источников энергии в стране мало, их мощностей для таких крупных установок недостаточно. А традиционными методами водород у нас уже давно производится. Да и до конца года остались считанные дни.

И на этом фоне тот же Report отмечает, что газовые, нефтяные и строительные компании Греции объединили усилия с исследовательскими институтами и иностранными партнерами для развития проекта White Dragon. Отмечается, что проект установки для получения экологически чистого водорода обойдется в 8 млрд евро. Коалиция, в которую входит и ТАР, уже подала заявку на получение статуса проекта, представляющего общеевропейский интерес (IPCEI), в рамках программы проекта Hydrogen Europe. Проект предусматривает производство водорода путем гидролиза из солнечной энергии путем установки фотоэлектрических панелей мощностью 1,5 ГВт. Проект White Dragon основан на технологии «зеленого» водорода. Топливо получается из воды с использованием электроэнергии, получаемой из возобновляемых источников. И этот водород предполагается прокачивать по газопроводам, в том числе и по TAP.