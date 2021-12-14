Талибы по ошибке перевели крупную сумму не тому посольству
Талибы перечислили на счет посольства Афганистана в Душанбе около $800 тыс. Эти деньги предназначались для строительства школы для детей афганских беженцев в городе Вахдат и были переведены дипломатическому представительству ошибочно. Об этом сказал таджикскому информагентству «Авеста» источник в посольстве, передает «Фергана», другое местное издание.
Деньги, вероятно, оставались на счетах министерства финансов в Кабуле с указанием адресата для перечисления, и новые власти по ошибке перевели средства.
Согласно данным источника, в конце ноября талибы отправили письмо в посольство Афганистана в Душанбе с требованием возврата денег, однако последние отказались, ссылаясь на то, что новая власть в Афганистане не признана ни одним государством в мире. Кроме того, переведенная сумма уже потрачена на нужды посольства.
Решение о строительстве школы в Таджикистане было принято экс-президентом Афганистана Ашрафом Гани в ходе его визита в Душанбе в марте 2021 года.
В начале декабря стало известно, что единственную в Таджикистане школу «Сомониён» для детей беженцев из Афганистана поддержит американская некоммерческая организация Spirit of America, которая выделит более $80 тыс. на обеспечение ее работы в течение следующего года.