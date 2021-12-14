У Саакашвили начались новые проблемы со здоровьем

Мать экс-президента Грузии Михаила Саакашвили Джули Аласания заявила, что ее сын не может держать равновесие во время ходьбы.

По ее словам, ранее подобных проблем бывший грузинский лидер не испытывал.

«Когда я увидела, что во время ходьбы нарушено равновесие, я сказала врачу, что очень удивлена. Раньше он ходил ровно, но теперь ему трудно удается держать равновесие», - сказала Аласания журналистам.