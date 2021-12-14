Министерство о деталях реализации указа президента по обеспечению жильем льготных категорий граждан
Средства, полученные от продажи квартир, оставшихся после предоставления льготным категориям граждан жилья в зданиях, построенных в Баку, Апшеронском, Ленкоранском и Самухском районах для бывших вынужденных переселенцев, будут направлены на обеспечение квартирами и индивидуальными домами семей шехидов и инвалидов войны в других регионах. Об этом сообщили в Министерстве труда и социальной защиты Азербайджана.
В соответствии с поручением президента Ильхама Алиева программа обеспечения жильем семей шехидов и инвалидов войны, других уязвимых групп из года в год расширяется.
Новый указ главы государства от 16 декабря 2021 года «Об улучшении социально-бытовых условий лиц, получивших статус семьи шехидов, и лиц, у которых установлена инвалидность в связи с войной» также является очередным проявлением особой заботы об улучшении социально-бытовых условий этих категорий граждан.
Согласно указу, приватизация квартир в многоквартирных зданиях, построенных по заказу Государственного комитета по делам беженцев и вынужденных переселенцев в поселке Рамана Сабунчинского района, поселке Умид Гарадагского района, поселке Ходжасан Бинагадинского района, Апшеронском, Ленкоранском и Самухском районах, а также в относящихся к Государственному жилищному фонду многоквартирных зданиях, строящихся в поселке Кюрдаханы Сабунчинского района города Баку и в Апшеронском районе, согласно статье 146.4 Жилищного кодекса Азербайджанской Республики будет осуществляться Министерством труда и социальной защиты населения путем продажи этих квартир.
Продажа квартир будет осуществляться в случае, если их количество превышает число лиц, состоящих на учете на соответствующей территории (семьи шехидов и инвалидов войны, инвалидов по зрению, выпускников учреждений для детей социальной службы и образования, потерявших родителей и лишившихся родительской опеки).
Средства, полученные от продажи квартир, министерство направит на обеспечение жильем семей шехидов и инвалидов войны по другим районам (городам), а также лиц, у которых инвалидность установлена в связи с ликвидацией аварии на Чернобыльской АЭС (в том числе при исполнении обязанностей военной службы (служебных обязанностей)).
Проект порядка продажи квартир и использования средств, полученных от продажи, будет подготовлен Кабинетом Министров и представлен президенту Азербайджанской Республики в месячный срок.