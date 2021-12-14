Министерство о деталях реализации указа президента по обеспечению жильем льготных категорий граждан

Средства, полученные от продажи квартир, оставшихся после предоставления льготным категориям граждан жилья в зданиях, построенных в Баку, Апшеронском, Ленкоранском и Самухском районах для бывших вынужденных переселенцев, будут направлены на обеспечение квартирами и индивидуальными домами семей шехидов и инвалидов войны в других регионах. Об этом сообщили в Министерстве труда и социальной защиты Азербайджана.

В соответствии с поручением президента Ильхама Алиева программа обеспечения жильем семей шехидов и инвалидов войны, других уязвимых групп из года в год расширяется.

Новый указ главы государства от 16 декабря 2021 года «Об улучшении социально-бытовых условий лиц, получивших статус семьи шехидов, и лиц, у которых установлена инвалидность в связи с войной» также является очередным проявлением особой заботы об улучшении социально-бытовых условий этих категорий граждан.