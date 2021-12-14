В Африке заявили об окончании вспышки Эболы

В четверг, 16 декабря, власти Демократической Республики Конго объявили об окончании вспышки Эболы, которая унесла жизнь 6 человек с октября нынешнего года, передает Reuters.

Ранее в октябре страна объявила о начале 13-й вспышки болезни на востоке страны, что вызвало опасения повторения эпидемии 2018-2020 годов, унесшей жизни почти 2300 человек.

«Мои сердечные поздравления медицинским работникам, которые остановили свою забастовку, чтобы справиться с этой эпидемией», - сказал министр здравоохранения Жан-Жак Мбунгани.

В свою очередь, глава ВОЗ по Африке Матшидисо Моэти поблагодарил ДРК за предотвращение распространения инфекции.

Отметим, что вирус, вызывающий сильную рвоту и диарею и передающийся через контакт с биологическими жидкостями, был впервые обнаружен у реки Эбола в 1976 году.