Жеребьевка футбольной Лиги наций: кто достанется сборной Азербайджана?

Сегодня в 21:00 по бакинскому времени в швейцарском Ньоне состоится жеребьевка нового сезона футбольной Лиги наций.

Сборная Азербайджана узнает своих соперников по группе в Лиге «С», в которой она выступит второй сезон подряд. Перед жеребьевкой 16 команд поделены на четыре корзины согласно результатам прошлой Лиги наций. Азербайджан в 3-й корзине вместе с Литвой, Грузией и Косово. С этими командами мы в одну группу не попадем.

Состав трех других корзин в Лиге «С»

Корзина 1. Турция, Словакия, Болгария, Северная Ирландия.

Корзина 2. Греция, Беларусь, Люксембург, Северная Македония.

Корзина 4. Казахстан или Молдова, Кипр или Эстония, а также Гибралтар и Фарерские острова.

Казахстан сыграет с Молдовой, а Кипр – с Эстонией в марте 2022 года. Победители попадут в Лигу «С», проигравшие сыграют в Лиге «D».

В ходе жеребьевки 16 сборных будут поделены на четыре группы. Победители групп получат право в следующем розыгрыше Лиги наций сыграть в Лиге «B», а команды, занявшие последние места, поборются в стыковых матчах за то, чтобы не вылететь в Лигу «D».

Пока неизвестно, сколько путевок на Евро-2024 будет разыгрываться в Лиге наций. Все дело в том, что формат квалификации чемпионата Европы еще не утвержден. Ожидается, что он будет обнародован к июню 2022 года. Именно тогда и стартует новая Лиги наций. В июне команды проведут сразу по четыре матча, а еще две игры состоятся в сентябре.

В Лигах «А» и «B» также собрано по 16 команд. В Лиге «D» сыграют семь сборных.

Состав участников

Лига «А»: Франция, Испания, Италия, Бельгия, Португалия, Нидерланды, Дания, Германия, Англия, Польша, Швейцария, Хорватия, Уэльс, Австрия, Чехия, Венгрия.

Лига «B»: Украина, Швеция, Босния и Герцеговина, Исландия, Финляндия, Норвегия, Шотландия, Россия, Израиль, Румыния, Сербия, Ирландия, Словения, Черногория, Албания, Армения.

Лига «D»: Проигравшие в стыковых матчах, а также Лихтенштейн, Мальта, Латвия, Сан-Марино и Андорра.