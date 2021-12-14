Эстония оставила Литву без Беларуси, но с носом
Эстонские власти не стали проявлять солидарность с Литвой, объявившей бойкот грузам из Беларуси. Вместо этого официальный Таллин решил перенаправить их поток на себя и оставить своих соседей по Балтии с носом. Об этом говорится в материале «Спутник».
Пока в Литве критикуют повинных в транзите удобрений «Беларуськалия», эстонцы успешно зарабатывают на принципах своих прибалтийских соседей – экспорт белорусских товаров через эстонские порты достиг рекордных размеров.
В Эстонию белорусские грузы попадают из Латвии, имеющей общую границу с Беларусью. Такое «нетоварищеское» поведение по отношению к Вильнюсу в Риге и Таллине оправдывают старинной русской поговоркой: «Дружба – дружбой, а табачок – врозь».
По заверению МИД Эстонии, у властей нет оснований считать, что местные компании нарушают установленные ЕС санкции к транзиту белорусских грузов.
«Движение белорусских товаров контролируют латвийские и эстонские таможенники и Налогово-таможенный департамент Эстонии, а перевозчики товаров проверили соответствие товаров санкционным спискам и нарушений не обнаружили», - сообщила накануне пресс-секретарь ведомства Кристина Отс, добавив, что введенные Брюсселем ограничения не касаются договоров, заключенных до 25 июня 2021 года, или необходимых для их соблюдения дополнительных соглашений.
По ее словам, если договоры заключены до этой даты, они могут продолжаться, и на такой бизнес санкции не распространяются.
Премьер-министр Эстонии Кая Каллас также считает, что транзит белорусских товаров через Эстонию не нарушает европейские санкции.