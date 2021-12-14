Эстония оставила Литву без Беларуси, но с носом

Эстонские власти не стали проявлять солидарность с Литвой, объявившей бойкот грузам из Беларуси. Вместо этого официальный Таллин решил перенаправить их поток на себя и оставить своих соседей по Балтии с носом. Об этом говорится в материале «Спутник».

Пока в Литве критикуют повинных в транзите удобрений «Беларуськалия», эстонцы успешно зарабатывают на принципах своих прибалтийских соседей – экспорт белорусских товаров через эстонские порты достиг рекордных размеров.

В Эстонию белорусские грузы попадают из Латвии, имеющей общую границу с Беларусью. Такое «нетоварищеское» поведение по отношению к Вильнюсу в Риге и Таллине оправдывают старинной русской поговоркой: «Дружба – дружбой, а табачок – врозь».