ПКК за полтора месяца насильно завербовали 19 детей

Террористы ПКК за последние полтора месяца похитили не менее 19 несовершеннолетних в подконтрольных районах востока и северо-востока Сирии. Об этом говорится в отчете правозащитной Сирийской сети по правам человека (SNHR), передает Anadolu.

Согласно данным отчета, сирийское крыло ПКК по-прежнему продолжает использовать детей и подростков в качестве боевиков, что также противоречит требованиям ООН.

По данным, из 19 детей, похищенных террористам за последние полтора месяца, 10 - девочки, от которых также требуют пополнить ряды сирийского крыла ПКК. Подросткам запрещают контакты с семьями, а родным и близким угрожают расправой.

С декабря 2014 года террористическая организация похитила не менее 537 детей и подростков, из которых 156 по сей день находятся в рядах ПКК. 29 несовершеннолетних, участвовавших в боевых действиях ПКК, погибли.