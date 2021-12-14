Сначала гости, придя на Аллею почетного захоронения, почтили память общенационального лидера азербайджанского народа, архитектора и строителя современного Азербайджана Гейдара Алиева, возложили венки и цветы к его могиле.

16 декабря 2021 года делегация во главе с министром по чрезвычайным ситуациям Кыргызской Республики Бообеком Аджикеевым прибыла в Азербайджаном с официальным визитом. Об этом сообщает сайт МЧС.

Была почтена память выдающегося ученого-офтальмолога, академика Зарифы Алиевой.

Затем гости, прибывшие в Аллею шехидов, почтили память шехидов, отдавших свои жизни в борьбе за независимость и территориальную целостность Азербайджана, возложили цветы на их могилы и венки к памятнику «Вечный огонь».

Затем министр по чрезвычайным ситуациям Азербайджанской Республики Кямаледдин Гейдаров встретился с делегацией, возглавляемой Бообеком Аджикеевым.

Приветствуя гостей на встрече, состоявшейся в Министерстве по чрезвычайным ситуациям, Кямаладдин Гейдаров отметил, что между нашими странами существуют тесные дружеские отношения. Предоставив подробную информацию о деятельности МЧС Азербайджана, министр отметил важность расширения существующих связей между соответствующими структурами двух стран в целях предотвращения и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций.

Выразив благодарность за искреннюю встречу, Бообек Аджикеев передал поздравления по случаю профессионального праздника сотрудников МЧС Азербайджана – 16 декабря. Подчеркнув важность развития существующих отношений между двумя министерствами, Б.Аджикеев отметил наличие хороших возможностей для дальнейшего расширения связей, рассказал о перспективах совместного сотрудничества.

На встрече состоялся широкий обмен мнениями по вопросам, представляющим взаимный интерес.

По итогам встречи был подписан «План перспективного сотрудничества между Министерством по чрезвычайным ситуациям Азербайджанской Республики и Министерством по чрезвычайным ситуациям Кыргызской Республики на 2022-2025 годы».

Затем гости ознакомились с деятельностью Центра управления в кризисных ситуациях МЧС Азербайджана, операционных залов и мульти-медиа центра управления по связям с общественностью.

Отметим, что в рамках визита в Азербайджан делегация во главе с министром по чрезвычайным ситуациям Кыргызской Республики Бообеком Аджикеевым также ознакомится с деятельностью ряда других структур, входящих в структуру МЧС.