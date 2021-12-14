Выкладка Сергея Смирнова: «Весь американский газ ушел в Азию и возвращаться в Европу не намерен»

По словам эксперта, биржевые цены на нефть, как правило, носят чисто спекулятивный характер. Любое сколь-нибудь значимое политическое или экономическое событие на какое-то время или даже заявление пресс-секретаря кого-то из мировых лидеров мгновенно приводит к скачку или, наоборот, к обрушению цен на нефтяных биржах Лондона, Нью-Йорка или Шанхая. К примеру, на заявление российского правительства о том, что «Газпром» будет выполнять свои обязательства и не намерен перекрывать поставки газа, рынок отреагировал 40-процентным падением цены.

По расчетам руководителя казахстанского информационно-аналитического нефтегазового портала Oilnews.kz Сергея Смирнова, цена нефти в 2022 году будет варьироваться в пределах 65-80 долларов за баррель. Как заявил в своем комментарии для haqqin.az известный аналитик, в числе факторов, которые будут сдерживать рост цен, аналитик называет открытие Соединенными Штатами и рядом других государств своих нефтяных резервов, а также продолжающуюся пандемию коронавируса. В противовес государства-члены ОПЕК+ намерены увеличить в 2022 году объемы добычи нефти.

«Обратите внимание на этот поразительный факт, - говорит Сергей Смирнов. - Дополнительные объемы сжиженного газа в Европу не поступали, однако цены после заявления президента Путина упали с почти 2.000 долларов за тысячу кубометр до ниже 1.200 долларов. Все это - результат спекулятивных игр на биржах. Примерно то же самое происходит и на нефтяных биржах, где скачки в ту или иную сторону все равно будут, однако средняя цена останется на уровне 70 долларов за один баррель».

По словам Смирнова, в следующем году продолжится влияние ковида на нефтяные биржи. Стоило только появиться информации о новом штамме "омикрон", как моментально закрылась Япония, а Израиль ввел ограничения на авиасообщение с ЮАР, Россией, государствами ЕС. Все это ведет к сокращению потребления топлива в мире.

Касаясь стоимости природного газа, эксперт отметил, что Евросоюз проводит весьма противоречивую газовую политику. С одной стороны, обещанный европейцам сжиженный газ из США так и не поступил: поскольку на азиатском рынке цены на «голубое топливо» ощутимо выше, весь американский газ ушел в Азию и возвращаться в Европу не намерен. С другой стороны, ЕС, испытывающий острую нехватку природного газа, не спешит с процедурой сертификации газопровода «Северный поток-2». А по газопроводу, проходящему через Украину, значительно увеличить поставки газа в ЕС технически невозможно. Даже если бы Россия захотела этого. Дело в том, что построенный в советские времена трубопровод Уренгой-Помары-Ужгород дано устарел и много лет как не ремонтировался, причем, главным образом, из-за позиции, которую заняла Украина: когда РФ вместе с европейцами попыталась создать консорциум, чтобы отремонтировать трубопровод, Киев заявил, что отремонтирует его сам, без России, поскольку трубопровод этот является национальным достоянием Украины. Впрочем, денег на ремонт в Киеве так и не нашли. Или нашли, но потратили на другие цели…

По мнению казахстанского эксперта, возможное введение США новых экономических санкций против Ирана на цену нефти, скорее всего, не повлияет. Как известно, основным потребителем иранской нефти является Китай, который игнорирует санкции США, а потому будет покупать иранскую нефть так же, как прежде. И поскольку объем иранской нефти на мировом рынке не уменьшится, повышение цен по этой причине не предвидится.