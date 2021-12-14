В Баку водитель из-за штрафа пытался совершить самосожжение в Управлении полиции
В Баку гражданин пытался покончить жизнь самоубийством.
Как сообщили в пресс-службе МВД, сегодня днем житель Баку Азер Сафаров, автомобиль которого поместили на штрафную стоянку в связи с задолженностью по оплате штрафов в размере 1 070 манатов, явился в Главное управление ГДП города Баку и потребовал срочно отдать ему машину.
"Ему разъяснили, что транспортное средство вернут только после уплаты штрафа. Водитель, рассердившись, оскорбил сотрудников полиции, и со словами: "Увидите, что я вам устрою!" облил себя бензином, пытаясь совершить самосожжение.
Стоявшие рядом полицейские и граждане пресекли попытку суицида. Водителю, получившему легкий ожог ноги, была оказана первая медицинская помощь", - говорится в сообщении пресс-службы ведомства.
В настоящее время по данному факту в 28-м отделении полиции Ясамальского РУП ведется расследование.
Известно, что 31-летний А.Сафаров ранее отбывал наказание за умышленное нанесение тяжких телесных повреждений и покушение на убийство.