В Баку водитель из-за штрафа пытался совершить самосожжение в Управлении полиции

В Баку гражданин пытался покончить жизнь самоубийством.

Как сообщили в пресс-службе МВД, сегодня днем житель Баку Азер Сафаров, автомобиль которого поместили на штрафную стоянку в связи с задолженностью по оплате штрафов в размере 1 070 манатов, явился в Главное управление ГДП города Баку и потребовал срочно отдать ему машину.

"Ему разъяснили, что транспортное средство вернут только после уплаты штрафа. Водитель, рассердившись, оскорбил сотрудников полиции, и со словами: "Увидите, что я вам устрою!" облил себя бензином, пытаясь совершить самосожжение.