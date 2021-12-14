В соответствии с распоряжением президента Азербайджана Ильхама Алиева от 8 декабря 2006 ежегодно 16 декабря отмечается профессиональный праздник работников Министерства по чрезвычайным ситуациям Азербайджанской Республики.

В связи с этим в четверг, 16 декабря, коллектив ведомства во главе с министром генерал-полковником Кямаледдином Гейдаровым посетил Аллею почетного захоронения и почтил память общенационального лидера Гейдара Алиева, возложив венки и цветы к его могиле.

Сотрудники МЧС также почтили память выдающегося ученого-офтальмолога академика Зарифы Алиевой.

Затем коллектив МЧС посетил Аллею шехидов и почтил память героев, отдавших свои жизни в борьбе за независимость и территориальную целостность Азербайджана, возложив цветы к их могилам.