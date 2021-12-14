Раскрыто еще одно преступление Эльдара Махмудова: «Как можно жаловаться государству на государство?»
Раскрыты подробности еще одного преступления, совершенного оборотнями в погонах ныне расформированного Министерства национальной безопасности (МНБ).
Как сообщает haqqin.az, следователь Главного следственного управления МНБ пригрозил арестом руководителю компании-подрядчика, выполнявшего строительные работы по заказу Министерства обороны, если тот не выплатит сумму выкупа, установленную «господином», то есть министром МНБ Эльдаром Махмудовым.
Об этом рассказал Афет Исмаилов, признанный пострадавшим по делу бывшего начальника Следственного управления МНБ генерала Мовлама Шихалиева и ряда сотрудников этого ведомства.
Как уже сообщалось, на судебный процесс над Шихалиевым, который проходит в Бакинском военном суде, журналистов не пускают, а потому представители СМИ пытаются получить информацию о происходящем у потерпевших и их адвокатов.
«Звонок смерти» для Исмаилова...
В своих показаниях Афет Исмаилов сообщил, что в 2005 году создал ООО «Капитал Тикинти», а с 2008-го работал директором компании. Спустя год на его сотовый позвонил человек, представившийся следователем МНБ, и приказал явиться на следующий день в министерство.
«На следующий день я приехал в административное здание МНБ, где после двухчасового ожидания меня провели в комнату следователя Вусала Алиева, которого раньше я не знал, - рассказывает Исмаилов. – «С кем ты работал?» - спросил следователь таким угрожающим тоном, словно подозревал меня в контактах с Бен Ладеном. Я ответил, что моя компания, выполняющая заказ Министерства обороны, работает с фирмами «Орбита-2008» и «АКМ Иншаат», у которых мы закупаем стройматериалы и расплачиваемся, перечисляя средства на их счет. Тогда следователь заявил, что сотрудники этих компаний занимаются хакерской деятельностью и что в изъятых у них документах фигурирует возглавляемая мною компания «Капитал Тикинти».
Задав еще несколько наводящих вопросов, следователь перешел к сути дела, написав на листке цифру «300.000» и положив его перед Афетом Исмаиловым.
«Он сказал мне, что я могу либо спокойно вернуться домой, либо оказаться в подвале МНБ, - показал свидетель. - На мой вопрос, что означает цифра на листке, Вусал Алиев ответил, что это - требование «господина» и оно должно быть выполнено. Понимая, что меня могут арестовать ни за что, я испугался, написал на этом же листке цифру «30.000» и вернул его следователю. Тот ответил: «Спрошу и вернусь», после чего вышел из комнаты. Вернувшись через полчаса, он сказал: «Не меньше 200.000, это - требование главного» и указал на портрет Эльдара Махмудова, стоявший на шкафу. Я ответил следователю, что ни в чем невиновен и не могу заплатить такую сумму, на что Алиев пожал плечами и сказал: «Меня это не касается, таково требование главного: либо принесешь 200 тысяч манатов, либо будешь арестован, другого выхода нет».
«Сначала я думал, что, когда говорят «господин», имеют в виду Эльдара Махмудова…»
«Позже я узнал: когда следователь Алиев вышел из комнаты, чтобы уточнить сумму, он пошел не к министру МНБ, а к своему непосредственному начальнику Мовламу Шихалиеву. Я оказался в тяжелой ситуации: люди из МНБ могли сделать все что угодно – арестовать меня или подбросить наркотики моему сыну-студенту, могли и незаметно подложить в мой дом оружие… Никакой вины за собой я не чувствовал, но в то же время понимал: если меня посадят, то работа, которую моя компания получила в результате тендера, останется незавершенной. Словом, выхода у меня действительно не было, и я попросил у следователя время, чтобы собрать требуемые 200 тысяч манатов».
Исмаилов рассказывает, что в тот момент у него было только пятьдесят или шестьдесят тысяч наличными. И когда на расчетный счет ООО «Капитал Тикинти» Министерство обороны перечислило 359 тысяч 473 маната, он снял со счета компании недостающую сумму и позвонил следователю. Когда Алиев услышал, что деньги готовы, он велел Исмаилову подъехать вечером к зданию МНБ.
В пакете было 200 тысяч манатов...
Вечером А.Исмаилов с двумя сотрудниками - начальником отдела снабжения ООО «Капитал Тикинти» Бейляром Агаевым и специалистом по технической безопасности строительства Гусейнагой Гафаровым прибыли на машине к зданию МНБ.
«Бейляр и Гусейнага знали, что я передам следователю 200 тысяч манатов, - рассказывает Исмалов. – Вскоре Вусар Алиев подъехал на автомобиле Hyundai и припарковался в нескольких метрах от нашей машины. Я сел в автомобиль следователя, передал ему целлофановый пакет, в котором было 200 тысяч манатов. Пересчитывать деньги Алиев не стал и сразу же уехал…»
После этого у Исмаилова начались серьезные финансовые проблемы, поскольку средств на завершающую часть строительных работ уже не было. Потерпевший взял в Royal Bank, Muganbank и Международном банке Азербайджана кредиты на общую сумму 300 тысяч манатов, а когда не смог вовремя погасить их, продал квартиру сына.
А.Исмаилов рассказал, что в 2015 году, узнав, что Генпрокуратура расследует уголовное дело в отношении сотрудников МНБ, позвонил следователю Вусалу Алиеву, чтобы договориться о возврате взятых у него денег. Когда же Алиев перестал отвечать на его звонки, потерпевший написал жалобу в Генеральную прокуратуру.
Нужно ли было жаловаться государству на государство?
Прокурор, судья и адвокат обвиняемого Мовлама Шихалиева задали потерпевшему Исмаилову один вопрос: «После того, как у вас незаконным образом выманили такую солидную сумму, жаловались ли вы в соответствующие инстанции?»
На что потерпевший резонно возразил:
«Как можно жаловаться государству на государство?!»
Отметим, что упомянутый выше Вусал Алиев занимал должность заместителя начальника 2-го отдела Следственного управления Министерства национальной безопасности. И хотя он - один из фигурантов, проходящий по уголовному делу банды Мовлама Шихалиева, мера пресечения в виде ареста к нему не применялась.
Во всяком случае пока.