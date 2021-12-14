Раскрыто еще одно преступление Эльдара Махмудова: «Как можно жаловаться государству на государство?»

Инара Рафикгызы, судебный репортер 18:18

Раскрыты подробности еще одного преступления, совершенного оборотнями в погонах ныне расформированного Министерства национальной безопасности (МНБ). Как сообщает haqqin.az, следователь Главного следственного управления МНБ пригрозил арестом руководителю компании-подрядчика, выполнявшего строительные работы по заказу Министерства обороны, если тот не выплатит сумму выкупа, установленную «господином», то есть министром МНБ Эльдаром Махмудовым. Об этом рассказал Афет Исмаилов, признанный пострадавшим по делу бывшего начальника Следственного управления МНБ генерала Мовлама Шихалиева и ряда сотрудников этого ведомства.

Как уже сообщалось, на судебный процесс над Шихалиевым, который проходит в Бакинском военном суде, журналистов не пускают, а потому представители СМИ пытаются получить информацию о происходящем у потерпевших и их адвокатов. «Звонок смерти» для Исмаилова... В своих показаниях Афет Исмаилов сообщил, что в 2005 году создал ООО «Капитал Тикинти», а с 2008-го работал директором компании. Спустя год на его сотовый позвонил человек, представившийся следователем МНБ, и приказал явиться на следующий день в министерство. «На следующий день я приехал в административное здание МНБ, где после двухчасового ожидания меня провели в комнату следователя Вусала Алиева, которого раньше я не знал, - рассказывает Исмаилов. – «С кем ты работал?» - спросил следователь таким угрожающим тоном, словно подозревал меня в контактах с Бен Ладеном. Я ответил, что моя компания, выполняющая заказ Министерства обороны, работает с фирмами «Орбита-2008» и «АКМ Иншаат», у которых мы закупаем стройматериалы и расплачиваемся, перечисляя средства на их счет. Тогда следователь заявил, что сотрудники этих компаний занимаются хакерской деятельностью и что в изъятых у них документах фигурирует возглавляемая мною компания «Капитал Тикинти». Задав еще несколько наводящих вопросов, следователь перешел к сути дела, написав на листке цифру «300.000» и положив его перед Афетом Исмаиловым. «Он сказал мне, что я могу либо спокойно вернуться домой, либо оказаться в подвале МНБ, - показал свидетель. - На мой вопрос, что означает цифра на листке, Вусал Алиев ответил, что это - требование «господина» и оно должно быть выполнено. Понимая, что меня могут арестовать ни за что, я испугался, написал на этом же листке цифру «30.000» и вернул его следователю. Тот ответил: «Спрошу и вернусь», после чего вышел из комнаты. Вернувшись через полчаса, он сказал: «Не меньше 200.000, это - требование главного» и указал на портрет Эльдара Махмудова, стоявший на шкафу. Я ответил следователю, что ни в чем невиновен и не могу заплатить такую сумму, на что Алиев пожал плечами и сказал: «Меня это не касается, таково требование главного: либо принесешь 200 тысяч манатов, либо будешь арестован, другого выхода нет».