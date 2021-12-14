Минск благодарит Баку за поддержку на саммите Восточного партнерства

«Благодарим братский Азербайджан, который прекрасно знает цену понятиям суверенитета и независимости, за последовательную и бескомпромиссную поддержку нашей страны на международной арене. Баку в очередной раз проявил себя как ответственный и самостоятельный участник международных отношений, последовательно придерживающийся своих внешнеполитических принципов в полном соответствии с нормами международного права», - сказали в МИД Беларуси.

В ведомстве отметили, что Беларусь со странами Восточного партнерства связывают прежде всего общая история, близкая дружба народов, взаимовыгодное торгово-экономическое сотрудничество, конструктивное взаимодействие на площадке СНГ и в других интеграционных форматах, а не политизированная инициатива ЕС.

«Безусловно, мы ожидали от присутствовавших на саммите Восточного партнерства в Брюсселе дружественных государств однозначного осуждения антибелорусских заявлений и действий. История молодых постсоветских стран неоднократно демонстрировала, что пустым может остаться кресло под любым флагом – в зависимости от геополитических раскладов и настроения европейской бюрократии», - заявили в МИД Беларуси.

Напомним, накануне на шестом саммите Восточного партнерства в Брюсселе Азербайджан не присоединился к пункту декларации, принятой по итогам саммита, который касается внутриполитической ситуации в Беларуси. Тем самым Азербайджан продемонстрировал свою приверженность принципам уважения суверенитета стран и невмешательства во внутренние дела. На заседании председатель Европейского совета Шарль Мишель официально заявил, что Азербайджан выразил свое несогласие с 11-м параграфом по ситуации в Беларуси и представил свое особое мнение.