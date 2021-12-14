Минск благодарит Баку за поддержку на саммите Восточного партнерства
Министерство иностранных дел Беларуси поблагодарило Азербайджан за поддержку на саммите Восточного партнерства Евросоюза.
«Благодарим братский Азербайджан, который прекрасно знает цену понятиям суверенитета и независимости, за последовательную и бескомпромиссную поддержку нашей страны на международной арене. Баку в очередной раз проявил себя как ответственный и самостоятельный участник международных отношений, последовательно придерживающийся своих внешнеполитических принципов в полном соответствии с нормами международного права», - сказали в МИД Беларуси.
В ведомстве отметили, что Беларусь со странами Восточного партнерства связывают прежде всего общая история, близкая дружба народов, взаимовыгодное торгово-экономическое сотрудничество, конструктивное взаимодействие на площадке СНГ и в других интеграционных форматах, а не политизированная инициатива ЕС.
«Безусловно, мы ожидали от присутствовавших на саммите Восточного партнерства в Брюсселе дружественных государств однозначного осуждения антибелорусских заявлений и действий. История молодых постсоветских стран неоднократно демонстрировала, что пустым может остаться кресло под любым флагом – в зависимости от геополитических раскладов и настроения европейской бюрократии», - заявили в МИД Беларуси.
Напомним, накануне на шестом саммите Восточного партнерства в Брюсселе Азербайджан не присоединился к пункту декларации, принятой по итогам саммита, который касается внутриполитической ситуации в Беларуси. Тем самым Азербайджан продемонстрировал свою приверженность принципам уважения суверенитета стран и невмешательства во внутренние дела. На заседании председатель Европейского совета Шарль Мишель официально заявил, что Азербайджан выразил свое несогласие с 11-м параграфом по ситуации в Беларуси и представил свое особое мнение.