Грузинские и турецкие компании попали под санкции США
США вводят санкции против компаний из Китая, Грузии и Турции за действия, идущие вразрез с интересами внешней политики Штатов, сообщило американское министерство торговли.
"37 организаций были определены правительством США как действующие вопреки внешней политике или интересам национальной безопасности Соединенных Штатов", - говорится в документе минторга, который цитирует РИА Новости.
В документе отмечается, что речь идет о компаниях из Китая, Грузии, Малайзии и Турции.