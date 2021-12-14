«Омикрон», кажется, выходит из-под контроля

Кроме того, в ВОЗ отмечают, что высокая скорость распространения нового штамма может привести к росту количества госпитализаций и сбоям в национальных системах здравоохранения. В Великобритании на прошлой неделе погиб первый человек, зараженный «омикроном», а количество заболевших удваивается каждые два дня.

Во Всемирной организации здравоохранения заявили об удвоении количества зараженных штаммом «омикрон» каждые два-три дня, и избежать высокой смертности в такой ситуации удастся лишь «при большой удаче», пишет «Коммерсант».

Издание The Hill со ссылкой на исследование Университета Гонконга пишет, «омикрон» способен инфицировать человека в 70 раз быстрее по сравнению с прежними типами COVID-19. В ходе исследования ученые проверяли воздействие штамма «омикрон» на ткани человеческих легких. Удалось установить, что спустя 24 часа после заражения вирусные частицы «омикрона» воспроизводились в пораженных тканях в 70 раз быстрее, нежели частицы штамма «дельта» и прочих вариантов вируса.

Вместе с тем ученые выяснили, что масштаб воспроизводства «омикрона» оказался более чем в 10 раз меньше, чем у первоначального варианта вируса. В результате можно предположить, что «омикрон» должен будет вызывать менее тяжелое течение болезни, поясняет The Hill.

Один из авторов исследования доктор Чэнь Чживэй уточнил, что репликация генома вируса является не единственным фактором, определяющим способность вируса заражать. Он продолжил, что тяжесть течения заболевания зависит не только от заразности вируса, но и от иммунитета человека.

«Кроме того, отмечалось, что очень заразный вирус, пускай он и может быть менее болезнетворным, инфицирует гораздо больше людей и может вызвать больше случаев серьезного течения болезни и летальных исходов. По этой причине и принимая во внимание наши прежние исследования о способности «омикрона» частично обходить иммунитет от вакцин и прошлого заражения, общая угроза от «омикрона», вероятно, очень значительна», - выражает тревогу ученый.