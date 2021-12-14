Громкое заявление адвоката: основная ответственность лежит на Али Гасанове и его сыне

На сегодняшнем заседании под председательством судьи Азера Пашаева выступили адвокаты Вугара Сафарли. Они заявили, что в обвинении указано, что Вугар Сафарли присвоил 17 миллионов манатов. Однако, по словам адвокатов, записать эту сумму на Вугара Сафарли неприемлемо, так как ООО Portos нарушило требования законодательства.

Адвокат обвиняемого Надира Мамедова, Джаваншир Сулейманов, заявил, что основная ответственность по данному уголовному делу лежит на Али Гасанове, его сыне Шамхале Гасанли и родственнице Гюлер Велиевой.

"Я подал ходатайство о вызове их в суд. Я неоднократно заявлял, что они должны дать показания в суде. Несмотря на это, мое ходатайство было отклонено. Надир Мамедов не возмещал ущерб. Кто совершил хищение и присвоил деньги, тот и выплатил. Ущерб и штраф полностью возмещены. Али Гасанов заплатил или Шамхал Гасанлы, неважно. Главное, что возместили", – сказал адвокат.

Выступившие с последним словом обвиняемые Тамкин Халилов, Шахин Ибрагимов, Адалат Велиев, Тахмина Ягубова не признали себя виновными в предъявленных им обвинениях и попросили суд принять справедливое решение.

Обвиняемые Вугар Сафарли, Надир Мамедов, Бахтияр Фатуллаев и Намиг Гаджиев попросили у суда время для последнего слова.

Судебный процесс продолжится 21 декабря.

Отметим, что в Главном управлении по борьбе с коррупцией завершено следствие уголовного дела по незаконным действиям должностных лиц Фонда государственной поддержки развития СМИ. В ходе следствия возникли основания для подозрения в том, что Вугар Сафарли и работающие на различных должностях Биньямин Исмаилов, Адалят Велиев, Надир Мамедов, а также еще семь человек по предварительному сговору путем злоупотребления должностными полномочиями, нарушения требований законодательства в связи с государственными закупками, использования бюджетных средств не по назначению присвоили 18 миллионов 500 тысяч манатов, совершили служебный подлог, внеся в официальные документы заведомо ложную информацию, а также легализовали полученные преступным путем средства в размере 5,7 миллиона манатов.

На основании собранных доказательств Вугару Сафарли и другим лицам были предъявлены обвинения по статьям 179.4 (присвоение и растрата с нанесением ущерба в особо крупном размере), 193 - 1.3.2 (легализация полученных преступным путем денежных средств в крупном размере), 308.2 (злоупотребление должностными полномочиями, приведшее к тяжелым последствиям с нанесением ущерба в крупном размере), 313 (служебный подлог) и другим статьям УК Азербайджана.

В ходе предварительного следствия была возмещена часть нанесенного материального ущерба, а также наложен арест на имущество и банковские вклады обвиняемых. Потерпевшим по этому делу признано Агентство развития медиа Азербайджана.