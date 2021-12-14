В Германии заявили, что в ближайшие полгода «Северный поток-2» не запустят

Как сообщает немецкая деловая газета Handelsblatt, глава немецкого Федерального сетевого агентства Йохен Хоманн объявил сегодня, что в первой половине 2022 года решение о сертификации «Северного потока-2» принято не будет.

Глава немецкого регулятора энергетической инфраструктуры напомнил, что оператор газопровода, компания Nord Stream AG, как положено по закону, начала процесс регистрации немецкого дочернего предприятия, которое будет управлять второй очередью "Северного потока". "Они объявили об этом, и мы прервали процесс сертификации... Как только мы получим документы, отсчет срока проверки начнется заново", – сказал Хоманн, передает BBC.

Затем, по его словам, вопрос будет передан в Еврокомиссию, которой тоже понадобится много времени, чтобы проверить "СП-2" и его операторов на соответствие правилам Евросоюза.

Заявление Хоманна прозвучало в то самое время, когда в российско-германских отношениях произошло новое обострение из-за приговора россиянину Вадиму Красикову (Соколову), застрелившему средь бела дня в центре Берлина гражданина Грузии, чеченца Зелимхана Хангошвили, отмечает BBC. Берлинский суд подтвердил, что убийство было организовано властями России, а МИД Германии в тот же день выслал двух российских дипломатов. МИД РФ пообещал ответить на высылку российских дипломатов, которые, согласно его заявлению, никак не причастны к убийству Хангошвили.