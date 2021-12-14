Эр-Рияд опровергает: с иранскими экспертами не встречались

Министр иностранных дел Саудовской Аравии Фейсал бен Фархан Аль Сауд опроверг распространенную ранее информацию о проведении в Иордании консультаций между саудовскими и иранскими специалистами по вопросам безопасности.

"В Иордании не было никакой встречи. Там проводился научный форум, в котором принимали участие представители нескольких стран. ...Да, между нами действительно есть прямой диалог и состоялись уже четыре встречи", – заявил саудовский дипломат, его слова передает ТАСС.

В понедельник иорданское госагентство Petra сообщило, что в Аммане состоялся диалог между представителями Ирана и Саудовской Аравии относительно взаимодействия по вопросам региональной безопасности. Reuters со ссылкой на высокопоставленного представителя иранского руководства сообщил, что встреча носила неофициальный характер и на ней присутствовали только эксперты в частном порядке.