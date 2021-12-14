Генсек НАТО не ответил на главный вопрос Зеленского

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг не ответил на вопрос президента Украины Владимира Зеленского, в каком году его страна станет полноправным членом альянса. Об этом сообщил украинский министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

"Сегодня утром президент имел встречу с генеральным секретарем НАТО. Мы специально задержались, чтобы провести эту встречу, это было очень важно... Было все очень хорошо, позитивно, но единственный недостаток, скажу честно, что год, когда Украина станет членом НАТО, нам не сказали, хотя мы спрашивали", – заявил Кулеба в ходе прямой трансляции в своем Facebook.

При этом, по словам Кулебы, украинскую сторону заверили, что "дискуссия, когда и как Украина станет членом НАТО, должна происходить исключительно между Украиной и альянсом".