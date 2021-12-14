Адвокат просит оправдать Расима Гулиева

В Баку продолжается судебный процесс по делу бывшего руководителя аппарата Исполнительной власти города Расима Гулиева, обвиняемого в незаконном сносе жилого дома, который считался историческим памятником.

Как сообщает haqqin.az, адвокат Гулиева, Адалат Мовлаев, выступивший на судебном процессе под председательством судьи Фаига Ганиева, заявил, что не согласен с гособвинителем и попросил оправдать своего подзащитного.

Напомним, ранее гособвинитель Эльдар Хамзаев потребовал признать Расима Гулиева виновным по инкриминируемым ему статьям и приговорить к 6 годам лишения свободы, а также лишить его возможности занимать должности в госорганах в течение 3 лет после освобождения.

Отметим, что Расим Гулиев обвиняется в незаконном указании о сносе исторического здания по улице Д.Алиевой в Баку и выдаче разрешения на строительство многоэтажных домов компании FF-2011.