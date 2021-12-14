И генерал Шихалиев награбил и вывез миллиард из Азербайджана дворцы, миллионы, золото... и все заработано на крови
Выявлено множество ранее не зарегистрированных правоохранительными органами объектов собственности печально известного генерала Мовлама Шихалиева - бывшего начальника следственного Управления упраздненного Министерства национальной безопасности (МНБ).
По данным haqqin.az, Гусейн Сафаров – один из 32 пострадавших по делу Шихалиева и его банды, обнаружил и показал журналистам роскошный дворец Шихалиева, построенный в поселке Новханы.
Гусейн Сафаров, возглавлявший в свое время филиал Kapital Bank, был арестован в 2008 году и 76 дней содержался в камере МНБ, где из него и членов его семьи методами угроз и шантажа были выбиты два миллиона долларов.
«Этот замок Мовлам Шихалиев построил на миллионы, полученные преступным путем у таких бизнесменов, как я, - заявил журналистам Г.Сафаров, стоя перед огромным зданием, принадлежащим, по его словам, бывшему генералу МНБ. – Это ведь прибрежная территория, в шаге от Aqua Park. И этот замок - не единственный, у Шихалиева в Новханах пять таких! Спрашивается, откуда у этого человека было столько денег?!..»
Перед замком Шихалиева Гусейн Сафаров рассказал и о многих других владениях генерала МНБ:
«Я узнал о многочисленных объектах недвижимости как внутри страны, так и за ее пределами, которые принадлежат Мовламу Шихалиеву. Как видите, этот замок - шестиэтажный, плюс два этажа находятся под землей. Посмотрите только на забор этого особняка, сколько бетона было залито сюда. Это самый настоящий дворец, который Шихалиев построил, в том числе, и на мои деньги... Это еще что! Неподалеку он построил роскошный особняк, где проживал с женщиной, с которой состоял в гражданском браке. У этого бандита, грабившего таких, как я, есть имущество на сумму свыше миллиарда долларов. Чтобы приобрести все эти богатства, он уничтожил судьбы сотен предпринимателей и должен ответить за это! Ежемесячно за аренду объектов, принадлежащих Шихалиеву, собирают около двух миллионов манатов, так что, его семья по-прежнему ни в чем себе не отказывает и ведет роскошный образ жизни. Я искренне желаю этому мерзавцу провести за решеткой весь остаток жизни. Он должен быть наказан за страдания людей, которых мучал и истязал».
Пострадавший заявил, что Бакинский военный суд запретил потерпевшим подавать имущественные иски, и из всей многочисленной недвижимости и имущества Мовлама Шихалиева зарегистрирована только небольшая часть. В частности, Сафаров утверждает, что в собственности Мовлама Шихалиева находятся семь квартир в доме, построенном над станцией метро «Сахиль».
«Один квадратный метр квартиры в этом доме стоит 5-6 тысяч манатов, следовательно, стоимость только одной квартиры колеблется в пределах одного-двух миллионов манатов, - сказал Гусейн Сафаров. - В Низаминском районе ему принадлежит сеть мебельных магазинов, которую Шихалиев зарегистрировал на имя племянника. Этот бандит с генеральскими погонами владеет недвижимостью в Турции на семнадцать миллионов долларов, а также оформленными на имя его сына и дочери виллами в Дубае, в районе «Острова Palm Jumeyrah». Я изложу все эти факты в суде!..»
Напомним, что общая сумма арестованной недвижимости, которая принадлежала М.Шихалиеву и его семье, составляет всего около 7 миллионов долларов. В списках объектов, на которые наложен арест, не упоминаются особняки в поселке Новханы и другие объекты, о которых заявил Г.Сафаров.
Решением суда наложен арест на имущество Мовлама Шихалиева и членов его семьи:
- Нежилой участок по адресу: Сабаильский район, ул.Низами, 78 (стоимость 482 тысячи манатов);
- Недвижимое имущество общей площадью в 198,1 кв.метр по адресу: Сабаильский район, проспект Бюльбюля, дом 7, кв.39 (стоимость 770 тысяч 609 манатов);
- Подвальное помещение площадью в 35 кв. метров по адресу: Сабаильский район, проспект Бюльбюля, дом 7 (стоимость 35 тысяч 500 манатов);
- Недвижимое имущество по адресу: Низаминский район, проспект Кара Караева, 39а (стоимость 974 тысячи 600 манатов);
- Недвижимое имущество по адресу: Насиминский район, ул. Низами, дом 78, кв.6 (стоимость 214 тысяч манатов);
- Недвижимое имущество по адресу: Бинагадинский район, 7-й микрорайон, дом 9/25, кв. 63 (стоимость 31 тысяча 500 манатов);
- Недвижимое имущество по адресу: Бинагадинский район, село Гёрадиль, 690А (стоимость 39 тысяч 528 манатов).
Список имущества, оформленного на имя супруги М.Шихалиева – Айбениз Шихалиевой:
- Недвижимое имущество по адресу: город Агдаш, ул. 20 Января, дом 7а (стоимость 26 тысяч 240 манатов)
- Недвижимое имущество площадью 197 кв. метров по адресу: город Агдаш, ул. Г.Гаджиева, дом 26 (стоимость 17 тысяч манатов);
- Недвижимое имущество по адресу: Бинагадинский район, поселок Новханы, 686к (стоимость 37 тысяч 600 манатов);
- Недвижимое имущество по адресу: Насиминский район, ул. Низами, дом 93, кв.21 (стоимость 400 тысяч манатов);
- Недвижимое имущество площадью 403.3 квадратных метра по адресу: Наримановский район, ул. М.Ализаде, 134а (стоимость 1 миллион 452 тысячи манатов);
- Недвижимое имущество площадью 137,7 квадратных метра по адресу: Сабаильский район, проспект Бюльбюля, дом 7, кв.10 (стоимость 535 тысяч 653 маната);
- Недвижимое имущество площадью 137,7 квадратных метра по адресу: Сабаильский район, проспект Бюльбюля, дом 7, кв.40 (стоимость 738 тысяч 711 манатов).
Список имущества, оформленного на имя дочери М.Шихалиева – Самиры Алиевой:
- Недвижимое имущество площадью 167,3 квадратных метра по адресу: Баку, Сабаильский район, проспект Бюльбюля, дом 7, кв.72 (стоимость 650 тысяч 719 манатов);
- Недвижимое имущество площадью 214,3 квадратных метра по адресу: Бинагадинский район, село Новханы, 686 (стоимость 257 тысяч 172 маната);
- Недвижимое имущество площадью 1087,7 квадратных метра по адресу: Бинагадинский район, село Новханы, 685V (стоимость 1 миллион 305 тысяч 240 манатов).
Список имущества, оформленного на имя сына М.Шихалиева – Эльгюна Шихалиева:
- Недвижимое имущество по адресу: Сабаильский район, ул. Низами, дом 96, кв. 37 (стоимость 360 тысяч манатов);
- Недвижимое имущество в Сабаильском районе (стоимость 714 тысяч 985 манатов).