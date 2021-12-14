Гусейн Сафаров, возглавлявший в свое время филиал Kapital Bank, был арестован в 2008 году и 76 дней содержался в камере МНБ, где из него и членов его семьи методами угроз и шантажа были выбиты два миллиона долларов.

По данным haqqin.az, Гусейн Сафаров – один из 32 пострадавших по делу Шихалиева и его банды, обнаружил и показал журналистам роскошный дворец Шихалиева, построенный в поселке Новханы.

«Этот замок Мовлам Шихалиев построил на миллионы, полученные преступным путем у таких бизнесменов, как я, - заявил журналистам Г.Сафаров, стоя перед огромным зданием, принадлежащим, по его словам, бывшему генералу МНБ. – Это ведь прибрежная территория, в шаге от Aqua Park. И этот замок - не единственный, у Шихалиева в Новханах пять таких! Спрашивается, откуда у этого человека было столько денег?!..»

Перед замком Шихалиева Гусейн Сафаров рассказал и о многих других владениях генерала МНБ:

«Я узнал о многочисленных объектах недвижимости как внутри страны, так и за ее пределами, которые принадлежат Мовламу Шихалиеву. Как видите, этот замок - шестиэтажный, плюс два этажа находятся под землей. Посмотрите только на забор этого особняка, сколько бетона было залито сюда. Это самый настоящий дворец, который Шихалиев построил, в том числе, и на мои деньги... Это еще что! Неподалеку он построил роскошный особняк, где проживал с женщиной, с которой состоял в гражданском браке. У этого бандита, грабившего таких, как я, есть имущество на сумму свыше миллиарда долларов. Чтобы приобрести все эти богатства, он уничтожил судьбы сотен предпринимателей и должен ответить за это! Ежемесячно за аренду объектов, принадлежащих Шихалиеву, собирают около двух миллионов манатов, так что, его семья по-прежнему ни в чем себе не отказывает и ведет роскошный образ жизни. Я искренне желаю этому мерзавцу провести за решеткой весь остаток жизни. Он должен быть наказан за страдания людей, которых мучал и истязал».

Пострадавший заявил, что Бакинский военный суд запретил потерпевшим подавать имущественные иски, и из всей многочисленной недвижимости и имущества Мовлама Шихалиева зарегистрирована только небольшая часть. В частности, Сафаров утверждает, что в собственности Мовлама Шихалиева находятся семь квартир в доме, построенном над станцией метро «Сахиль».

«Один квадратный метр квартиры в этом доме стоит 5-6 тысяч манатов, следовательно, стоимость только одной квартиры колеблется в пределах одного-двух миллионов манатов, - сказал Гусейн Сафаров. - В Низаминском районе ему принадлежит сеть мебельных магазинов, которую Шихалиев зарегистрировал на имя племянника. Этот бандит с генеральскими погонами владеет недвижимостью в Турции на семнадцать миллионов долларов, а также оформленными на имя его сына и дочери виллами в Дубае, в районе «Острова Palm Jumeyrah». Я изложу все эти факты в суде!..»

Напомним, что общая сумма арестованной недвижимости, которая принадлежала М.Шихалиеву и его семье, составляет всего около 7 миллионов долларов. В списках объектов, на которые наложен арест, не упоминаются особняки в поселке Новханы и другие объекты, о которых заявил Г.Сафаров.