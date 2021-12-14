Потасовка между коммунистами и единороссами произошла в Госдуме

Депутаты Государственной думы от КПРФ при рассмотрении в первом чтении законопроекта о введении QR-кодов в общественных местах устроили протестную акцию, развернув плакат «КПРФ против QR-фашизма». Об этом пишет «Медуза».

Акция привела к потасовке с единороссами – представителями правящей партии «Единая Россия».

Спикер Вячеслав Володин назвал акцию «цирком» и что депутаты, «получая по полмиллиона рублей, начинают концерты устраивать».

Законопроект был принят 329 голосами против 87.