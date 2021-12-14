Скандал на чемпионате мира: иранским спортсменам включили шахский гимн

Иранские СМИ передают, что во время награждения иранских спортсменов Расула Мотамади, завоевавшего золотую медаль, и удостоенного бронзовой медали Амира Хавуги, на спортивной арене вместо гимна Исламской Республики Иран прозвучал гимн времен шаха Мухаммеда Реза Пехлеви.

На проходящем в Ташкенте чемпионате мира по тяжелой атлетике произошел скандал с гимном Ирана.

Иранский телеканал прервал прямую трансляцию с церемонии и возобновил эфир через несколько минут, после того как организаторы чемпионата запустили гимн Исламской Республики. Федерация тяжелой атлетики Ирана выразила протест организаторам соревнований. Федерация тяжелой атлетики Узбекистана принесла извинения оргкомитету чемпионата и иранской федерации.

Это не первый случай, когда на международных соревнованиях вместо гимна ИРИ звучит гимн времен последнего иранского шаха. В 2018 году во время вручения медалей на чемпионате мира по таэквондо среди женщин в Тайване так же вместо гимна Исламской Республики прозвучал шахский гимн.