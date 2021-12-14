Депутат Егоян: для делимитации границ Россия предложила карту 1974 года

«Мы опираемся на карту 1926 года, утвержденную Армянской ССР и Азербайджанской ССР». Армянские СМИ пишут, что об этом журналистам заявил депутат от правящей партии «Гражданский договор» Арман Егоян.

По его словам, есть карты, которые хранятся только в Генштабе РФ: «Россия предложила продвигаться по ним. На данный момент для стабилизации ситуации нам предложили последнюю утвержденную Генштабом карту, которая датирована 1974 годом. После этого были изменения, которые не были утверждены. В течение времени произошли изменения, но не везде. Например, на участке Севлича (Гарагель) изменения были, в Тавуше тоже, но лишь на уровне колхозов», – отметил Егоян. Он выразил убеждение, что делимитация и демаркация могут многое изменить.