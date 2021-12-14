Премьер-лига: «Карабах» побеждает и уходит в отрыв
В азербайджанской футбольной Премьер-лиге завершилась первая половина сезона.
Сегодня состоялись два матча 14-го тура, закрывших второй круг. «Карабах» в Сураханах принимал «Зиря» и победил со счетом 2:0. Оба мяча на счету Мусы Гурбанлы, который отличился на 6-й и 53-й минутах.
«Сабаил» проиграл дома «Сабаху» - 0:3. Мячи забивали Джой-Ленс Микелс (33-я минута), Джейхун Нуриев (46-я) и Хуан Камара (90+4).
Вчера, напомним, «Габала» сыграла вничью 1:1 с «Нефтчи», а «Кешля» в гостях обыграла «Сумгаит» - 3:1.
После первой половины чемпионата «Карабах» уверенно лидирует, опережая ближайшего преследователя на 7 очков. После перерыва ожидается упорная борьба за место в первой четверке, которое при определенных обстоятельствах даст право сыграть в еврокубках. «Сабах», преобразившийся после прихода на пост главного тренера российского специалиста Мурада Мусаева, наверняка даст бой «Габале», «Нефтчи» и «Зиря».
Турнирное положение
1. «Карабах» - 33 очка (14 матчей)
2. «Габала» - 26 (14)
3. «Нефтчи» - 22 (14)
4. «Зиря» - 22 (14)
5. «Сабах» - 17 (14)
6. «Кешля» - 14 (14)
7. «Сумгаит» - 12 (14)
8. «Сабаил» - 10 (14).