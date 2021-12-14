Премьер-лига: «Карабах» побеждает и уходит в отрыв

Отдел спорта

В азербайджанской футбольной Премьер-лиге завершилась первая половина сезона.

Сегодня состоялись два матча 14-го тура, закрывших второй круг. «Карабах» в Сураханах принимал «Зиря» и победил со счетом 2:0. Оба мяча на счету Мусы Гурбанлы, который отличился на 6-й и 53-й минутах.

«Сабаил» проиграл дома «Сабаху» - 0:3. Мячи забивали Джой-Ленс Микелс (33-я минута), Джейхун Нуриев (46-я) и Хуан Камара (90+4).

Вчера, напомним, «Габала» сыграла вничью 1:1 с «Нефтчи», а «Кешля» в гостях обыграла «Сумгаит» - 3:1.

После первой половины чемпионата «Карабах» уверенно лидирует, опережая ближайшего преследователя на 7 очков. После перерыва ожидается упорная борьба за место в первой четверке, которое при определенных обстоятельствах даст право сыграть в еврокубках. «Сабах», преобразившийся после прихода на пост главного тренера российского специалиста Мурада Мусаева, наверняка даст бой «Габале», «Нефтчи» и «Зиря».

Турнирное положение

1. «Карабах» - 33 очка (14 матчей)

2. «Габала» - 26 (14)

3. «Нефтчи» - 22 (14)

4. «Зиря» - 22 (14)

5. «Сабах» - 17 (14)

6. «Кешля» - 14 (14)

7. «Сумгаит» - 12 (14)

8. «Сабаил» - 10 (14).