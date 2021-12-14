Министр Надь доволен развитием связей Азербайджана и Венгрии

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Министр труда и социальной защиты населения, сопредседатель совместной азербайджано-венгерской межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству Сахиль Бабаев встретился с делегацией во главе с министром сельского хозяйства Венгрии Иштваном Надем. Во встрече также принял участие посол Венгрии в Баку Виктор Седеркени. Об этом haqqin.az рассказали в пресс-службе Минтруда.

Подчеркнув, что связи между Азербайджаном и Венгрией находятся на уровне стратегического партнерства, Бабаев отметил, что на освобожденных от оккупации Армении территориях Азербайджана ведутся масштабные строительные работы, и выразил удовлетворение тем, что венгерские компании также проявляют интерес к участию в этих работах. Министр Сахиль Бабаев отметил, что между Азербайджаном и Венгрией, как и в других сферах, есть большой потенциал для дальнейшего сотрудничества в области сельского хозяйства. Он подчеркнул важное значение азербайджано-венгерского сельскохозяйственного бизнес-форума, который проходит сегодня в Баку, в развитии сотрудничества между аграрными компаниями двух стран.