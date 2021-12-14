Министр Надь доволен развитием связей Азербайджана и Венгрии
Министр труда и социальной защиты населения, сопредседатель совместной азербайджано-венгерской межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству Сахиль Бабаев встретился с делегацией во главе с министром сельского хозяйства Венгрии Иштваном Надем. Во встрече также принял участие посол Венгрии в Баку Виктор Седеркени. Об этом haqqin.az рассказали в пресс-службе Минтруда.
Подчеркнув, что связи между Азербайджаном и Венгрией находятся на уровне стратегического партнерства, Бабаев отметил, что на освобожденных от оккупации Армении территориях Азербайджана ведутся масштабные строительные работы, и выразил удовлетворение тем, что венгерские компании также проявляют интерес к участию в этих работах.
Министр Сахиль Бабаев отметил, что между Азербайджаном и Венгрией, как и в других сферах, есть большой потенциал для дальнейшего сотрудничества в области сельского хозяйства. Он подчеркнул важное значение азербайджано-венгерского сельскохозяйственного бизнес-форума, который проходит сегодня в Баку, в развитии сотрудничества между аграрными компаниями двух стран.
На встрече было отмечено, что в 2005-2021 годах в Баку и Будапеште состоялось более 10 бизнес-форумов, деловых встреч и других мероприятий. В 2019 году в венгерской столице открылся Дом Азербайджана, в Азербайджане же работают около 20 венгерских компаний в сферах услуг, транспорта, торговли, сельского хозяйства.
Стороны отметили деятельность совместной комиссии по экономическому сотрудничеству между правительствами Азербайджана и Венгрии. Было отмечено, что в феврале 2022 года в Баку запланировано проведение 8-го заседания комиссии, в рамках которого состоится азербайджано-венгерский бизнес-форум.
Иштван Надь выразил удовлетворение развитием связей Венгрии с Азербайджаном и тем, что эти отношения находятся сегодня на высоком уровне. На встрече было отмечено, что в следующем году планируется проведение 2-го заседания азербайджано-венгерской рабочей группы по сельскому хозяйству и пищевой промышленности.