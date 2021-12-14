Армянский солдат по имени Айк (фамилия не указывается) рассказал, как он и его сослуживцы были взяты в плен в Суговушане во время 44-дневной карабахской войны. Военнослужащий признал – азербайджанские солдаты спасли ему жизнь.

«Азербайджанский военный подошел к тому месту, откуда мы стреляли, и спросил, видим ли мы его. Лет ему было 35-40. Он опустил оружие и сказал, что доверяет мне. Предложил мне выйти и поговорить с ним. Он сказал, что верит мне, что я не выстрелю в него, и сказал выйти поговорить. То, что сделал азербайджанский солдат, я бы никогда не сделал... Он назвал свое имя... Его звали Вугар...

Я был ранен... Пока мы курили, он спросил, серьезно ли мое ранение. Я сказал, что мне тяжело стоять. Тогда он позвал одного из своих парней, который показал мне трамадол, и попросил разрешения сделать инъекцию. Он сказал, что это сразу уберет боль, и я смогу нормально стоять. Он сделал мне укол в ногу. Он сказал, что через 30 минут они уйдут, и сюда придут их войска. Что даже если нас в бункере 20 человек, у нас все равно нет шансов, даже если мы убьем пятерых или раним еще 10 человек. И предложил сдаться. Он пообещал, что никто нас не тронет. Отправят в Баку, а после окончания войны просто обменяют на пленных... В человеке, который сказал, можешь поверить мне или выстрелить, я увидел честного и правдивого человека. Столкнувшись с реальностью, я понял, что этот народ умеет сражаться. Нам не следовало недооценивать их. Недооценивать их было нашей самой большой ошибкой...» – признается Айк.

Айк через некоторое время действительно вернулся в Армению. Азербайджан, в отличие от Армении, всегда выполняет свои международные обязательства. А это видео стало еще одним доказательством этому.