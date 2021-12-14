Вопреки протестам России: НАТО продолжает расширение

НАТО придерживается политики открытых дверей не только на словах, но и на деле, заявил генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг.

Генсек напомнил, что за последние годы в НАТО приняли Черногорию и Северную Македонию. «Мы расширили Североатлантический альянс, несмотря на протесты со стороны России», – сказал он.