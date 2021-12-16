Азербайджано-катарские отношения развиваются сегодня на высоком уровне, они основаны на принципах дружбы и взаимного уважения. Об этом сказал министр труда и социальной защиты населения Азербайджана Сахиль Бабаев во время официального приема в посольстве Катара по случаю Национального дня этой страны.

Сахиль Бабаев отметил, что отношения между двумя странами основаны на принципах дружбы и взаимного уважения, и что Азербайджан и Катар успешно сотрудничают в рамках международных организаций и всегда поддерживают друг друга в решении важных вопросов.

Министр подчеркнул, что за прошедший период подписано около 40 документов. Подписание нового соглашения в ходе визита министра иностранных дел Катара шейха Мохаммеда бин Абдуррахмана Аль Тани в Азербайджан в октябре этого года является ярким примером развивающихся по восходящей линии двусторонних отношений.

С.Бабаев выразил уверенность, что деловые круги Катара будут заинтересованы в участии в проектах, которые будут реализованы в свободной экономической зоне Алят.

Он также отметил, что отношения между Азербайджаном и Катаром совместными усилиями будут и дальше развиваться по восходящей линии.