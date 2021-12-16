Мрачный прогноз от Гутерриша: у человечества впереди более тяжелые времена

Как заявил генсек, в этом году пандемия COVID-19 продолжалась, а неравенство между людьми продолжало расти. По его словам, нагрузка на развивающиеся страны выросла: снижались их ресурсы для восстановления от пандемии, росла инфляция, рос долг.

"Я очень обеспокоен. Если ситуация не улучшится – и не улучшится быстро, нас ждут еще более тяжелые времена", – сказал Гутерриш.

Генсек напомнил, что "COVID-19 никуда не делся. Становится ясно, что одними вакцинами пандемию не одолеть. Вакцины предотвращают госпитализацию и смерть большинства тех, кто привился, замедляют распространение вируса. Тем не менее, распространение не спадает. Это вызвано несправедливым распределением вакцин и нежеланием вакцинироваться".