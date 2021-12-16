Ирану напомнили о сбитом Boeing и выдвинули ультиматум

Отмечается, что сегодня международная группа, в которую входят представители Канады, Швеции, Британии и Украины, провели виртуальную встречу. Они рассмотрели ответ Ирана на свое предложение об обсуждении возмещения убытков за сбитие рейса МАУ и направили еще один запрос, которым пригласили Тегеран обсудить вопросы, касающиеся претензий и требований группы в контексте возмещения ущерба в течение недели с 17 января 2022 года.

Международная группа по координации помощи жертвам сбитого самолета Международных авиалиний Украины под Тегераном потребовала, чтобы Иран в конкретные сроки подтвердил свою готовность участвовать в переговорах по компенсациям. Об этом сообщает МИД Украины.

"Однако, учитывая очевидное нежелание Исламской Республики Иран конструктивно и своевременно решать этот вопрос, в нашем ответе Ирану отмечается, что иранская сторона должна до 5 января 2022 года подтвердить свою готовность участвовать в переговорах с Координационной группой, после чего нам придется прийти к выводу, что дальнейшие попытки договориться о возмещении с Ираном напрасны. Координационной группе предстоит серьезно рассмотреть другие пути решения этого вопроса в рамках международного права", – отмечается в совместном заявлении членов Координационной группы.

В Координационной группе напоминают, что с момента сбития рейса PS752 прошло почти два года, однако "Исламская Республика Иран до сих пор не проявила заинтересованности в соблюдении своих международно-правовых обязательств". "Терпение Координационной группы иссякает. Группа продолжает быть солидарной с близкими жертв и остается единой в своей цели привлечь Исламскую Республику Иран к ответственности за действия и бездействие гражданских и военных должностных лиц, приведших к гибели 176 невинных людей", – подчеркивается в заявлении.

8 января 2020 года в Иране разбился самолет МАУ, выполнявший рейс по маршруту Тегеран-Киев. Погибли 176 человек. На борту Boeing 737 находились 11 граждан Украины, в том числе 9 членов экипажа, а также граждане Ирана, Канады, Швеции, Афганистана, Германии и Великобритании. Позже стало известно, что самолет МАУ был сбит двумя ракетами. Виновным назначили оператора системы ПВО.