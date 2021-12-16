Мурад Самедов 16 декабря 2021, 23:29

Сегодня, 16 декабря, в Дипломатической академии Азербайджана состоялась конференция на тему «Современное состояние и перспективы российско-азербайджанских отношений» при участии вице-премьеров Азербайджана Шахина Мустафаева и России Алексея Оверчука. На конференции были обсуждены вопросы состояния и перспектив азербайджано-российских отношений. Выступления российских участников в большей степени касались интеграционных процессов в регионе Южного Кавказа и, в частности, экономических возможностей Евразийского экономического союза, который с легкой руки журналистов был назван «путинским союзом».

Ректор АДА Хафиз Пашаев, отметивший, что рад видеть на мероприятии заместителя премьер-министра Российской Федерации Алексея Оверчука, подчеркнул необходимость дальнейшего развития научных связей между странами, а также напомнил участникам конференции, что азербайджано-российские связи имеют глубокие корни. «В советское время азербайджанская наука подпитывалась творческими связями с Россией, – сказал ректор АДА. – Наши аспиранты учились там. Сейчас, к сожалению, в России их мало. Я стараюсь, чтобы магистранты, желающие заниматься наукой, расширяли и углубляли свои знания за рубежом, а потом возвращались и преподавали у себя на Родине». Затем слово было передано вице-премьеру России Алексею Оверчуку, который остановился на перспективах российско-азербайджанских отношений в контексте современных экономических процессов. «Мы видим, какие процессы идут в Северной Америке, Юго-Восточной Азии, мы внимательно следим за ходом реализации китайской инициативы "Один пояс – один путь". Что же касается интеграции в Евразийскую экономическую зону, то об этом по-прежнему говорится недостаточно. Сейчас необходимо делать все возможное для выстраивания межрегиональных отношений и реализации идей разноуровневой интеграции», – сказал Оверчук.

По словам вице-премьера РФ, при формировании Евразийского экономического союза к этой структуре сразу присоединился ряд стран, нацеленных на региональную интеграцию. Оверчук отметил, что в настоящее время страны ЕАЭС работают над созданием свободного пространства для трудовой занятости людей и беспрепятственной транспортировки товаров. Он также напомнил, что ВВП стран ЕАЭС составил 1,3 триллиона долларов, а объем торговли между странами-участницами достиг 55 миллиардов долларов. «Идет опережающий рост торговли, – отметил Оверчук. – За период с января по сентябрь 2021 года торговля между странами ЕАЭС возросла на 32,7 процента. Мы не только вышли на допандемические показатели, но и превысили их примерно на 10 процентов. В своих внутренних границах мы фактически отказались от всех видов контроля, кроме пограничного». Российский вице-премьер добавил, что для Азербайджана статус наблюдателя в ЕАЭС был бы весьма выгоден. «Этот статус дает возможность быть значительно более осведомленными о том, что представляет собой ЕАЭС и что происходит внутри этой структуры, – подчеркнул Оверчук. – По нашим данным, 30-40 процентов населения в Азербайджане мало что знает об ЕАЭС и в этом плане статус страны-наблюдателя позволит такой мощной в экономическом отношении стране, как Азербайджан, повысить уровень осведомленности, делегировав своих представителей, наблюдая за деятельностью рабочих органов ЕАЭС, получая всю документацию… Когда больше знаешь, можешь получать больше выгоды от сотрудничества. Вот почему это выгодно и для Азербайджана», – подчеркнул Оверчук. Российский вице-премьер добавил также, что у Азербайджана могут открыться совершенно новые возможности выхода на рынки Азии и Европы.

«Мы тут можем работать вместе и достичь совместного успеха. Инвестиции России в Азербайджан достигли 4,5 миллиарда долларов, а Азербайджана в Россию – 1,5 миллиарда долларов. Российский бизнес заинтересован работать в Азербайджане, существуют хорошие перспективы для создания железных дорог, развития возобновляемых источников энергии, открытия высокотехнологичных предприятий, совершенствования логистики. Сейчас перед нами открывается стратегические возможности связать воедино направления «Север – Юг» и «Запад – Восток», которые сулит всему региону ЕАЭС неоспоримые экономические преимущества. Уже ведется строительство двух новых автотрасс от границ Казахстана: одна из них до портов Балтийского моря, вторая – до белорусского Гомеля. Мы очень серьезно настроены и прилагаем максимум усилий, чтобы эти проекты заработали уже в ближайшее время», – отметил он. В свою очередь, посол России в Азербайджане Михаил Бочарников отметил стремительный рост торгового оборота между РФ и Азербайджаном, выросший с начала 2021 года на 7 процентов. Посол также выразил уверенность, что итоги обсуждений об интеграции в ЕАЭС придадут импульс развитию двухсторонних экономических связей. Об участии российских компаний в восстановлении районов Карабаха рассказал вице-премьер Азербайджана Шахин Мустафаев. По его словам, российские компании уже представили тринадцать пакетов предложений для участия в этих проектах. В частности, Мустафаев назвал автомобильную компанию «КАМАЗ».

«Наше сотрудничество с Россией развивается по всем направлениям, – подчеркнул вице-премьер Азербайджана. – Мы продолжали активно работать даже в непростых условиях пандемии. Сегодня у нас есть семь дорожных карт сотрудничества, по каждой из которых идет успешная работа. В прошлом году товарооборот между нашими странами незначительно сократился, но я надеюсь, что в наступающем году мы достигнем допандемийных показателей. Ожидаем также, увеличения темпов роста. Имеется хорошая перспектива наращивания взаимных инвестиций. Российские вложения в Азербайджан составили 6 миллиардов долларов, из которых 4,5 миллиарда – прямые инвестиции. В настоящее время реализуется ряд инвестиционных проектов, открываются новые возможности». Шахин Мустафаев коснулся также работы Трехсторонней рабочей группы, в которую он входит вместе с вице-премьером Алексеем Оверчуком и представителем Армении. Азербайджанский вице-премьер подчеркнул, что Азербайджан привержен выполнению всех положений совместных заявлений. «Азербайджан предлагает приступить к подписанию мирного договора и демаркации границ с Арменией в соответствии с территориальной целостностью обеих государств и в рамках международно признанных границ, а также разблокировать экономические транспортные связи в регионе. Наша позиция на переговорах конструктивна и основана на принципе взаимности», – подчеркнул Мустафаев. Вместе с тем, азербайджанский вице-премьер заявил, что Армения должна предоставить Азербайджану беспрепятственный пропуск по Зангезурскому коридору. «Как сказал президент Ильхам Алиев, Зангезурский коридор должен функционировать аналогично Лачинскому, – отметил Шахин Мустафаев. – В Трехсторонних заявлениях прямо говорится, что Азербайджан предоставляет безопасный пропуск по Лачинскому коридору, и что Армения должна предоставить нам аналогичные права Зангезурскому коридору. На сегодняшний день в Лачинском коридоре нет таможенных пунктов. То же самое должно быть и в Зангезурском коридоре».